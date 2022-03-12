Путин собирается захватить полностью Донбасс и Причерноморье

Российская армия уже очень истощена войной, поэтому Путин подтягивает белорусскую армию и боевиков Асада / коллаж Reuters / ua.depositphotos.com

Стратегический план России по уничтожению Украины одним ударом и принуждению народа и власти к капитуляции провалился.

Даже несмотря на отсутствие мобилизации и развертывания резервов и тероборони в Украине, армия и народ героически остановили план ВС РФ по быстрому окружению Киева и Харькова и захвату ключевых административных центров.

Но от плана полного уничтожения Украины Россия не отказалась. Теперь вместо наступления повсюду Россия пытается реализовать план уничтожения Украины по частям.

Украинская армия успешно бьет оккупантов западнее и восточнее Киева, и противник теперь изменил тактику. Россияне пытаются уменьшить свои огромные потери и закрепиться на захваченной территории.

Теперь русские стремятся выбить наши системы тяжелого вооружения, прежде всего, танки и артиллерию. Опасность остается, пока не удастся отбросить врага далеко от Броваров и Макарова. Главная задача русского командования – продавить оборону вокруг столицы, чтобы перерезать коммуникации, и связать боем силы обороны столицы, чтобы не дать перебросить резервы на другие направления.

Сейчас на юге и на востоке также идут ожесточенные бои, украинская армия при мощной поддержке украинских патриотов отбивает атаки и сдерживает продвижение российских войск на Донбассе, в Запорожье и Николаевщине.

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А главный замысел Путина просматривается по карте продвижения и развертывания российских войск на юге и на востоке Украины.

1. Захватить полностью Донецкую и Луганскую области.

2. Захватить полностью черноморское побережье Украины и создать прямой коридор из РФ в Приднестровье.

3. Перестроиться и атаковать центральные районы Украины.

Для реализации замысла, российские войска сейчас закрепляются на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия готовит очередной референдум под дулами автоматов на юге Украины, для этого подтягиваются "агитаторы" с "ЛДНР". Также противник начал прокладывать дополнительную железнодорожную ветку к Херсонской области из Крыма.

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Продвижение российских войск сдерживает только нанесение потерь. Русские механизированные колонны пытаются отыскать пути, где нет сопротивления, продвигаться вглубь.

Русская армия уже очень истощена войной. Потери большие. Поэтому Путин требует помощи войсками от Беларуси, поэтому собирает сирийских боевиков Асада для войны в Украине. За неимением пехоты русские стремятся бросить в бой любого.

Враг близок к остановке. Но чтобы его разбить и отбросить на всех направлениях, требуется тяжелое вооружение, артиллерия, беспилотники, танки, нужно уничтожать колонны на дальних подступах, наносить поражение живой силе. Нужна профессиональная организация и быстрая мобилизация.

Юрий Бутусов, журналист