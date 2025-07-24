Путин опять вешает морковку Трампу: когда состоится встреча РФ и США?

Путин стремится реанимировать идею новой Ялты.

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Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ГосЧС

Новая Ялта в Пекине?

Песков прямо намекнул Трампу, что тот сможет встретиться с Путиным, если приедет в Китай одновременно с ним. Речь, видимо, идет о 3 сентября, когда в Пекине будет отмечаться 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. О возможности встрече там трех "властителей мира" писала The Times.

Таким образом Путин опять вешает морковку перед рыжей мордой и пытается заставить Трампа плясать под российскую дудку, чтобы сорвать обещанные санкции и помощь Украине (как раз к этому времени 50 дней трамповского "ультиматума"пройдут).

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Путин стремится реанимировать идею новой Ялты. Лидеры трех "великих держав" как в 1945 году должны встретиться в Пекине, чтобы поделить мир.

Трампу такая идея должна понравиться. Да и свидания с Путиным он давно домогается, как старшеклассница - с кумиром, рок-звездой. Однако пекинская Ялта в нынешних условиях маловероятна. Чтобы Трамп смог поехать в Пекин на встречу с Си и Путиным, Россия должна остановить войну в Украине, а Китай - перестать угрожать Тайваню (они на это очевидно не готовы). Иначе в США Трампа не поймут даже многие его сторонники-республиканцы, как конгрессмены, так и простые избиратели.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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