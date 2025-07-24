Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин опять вешает морковку Трампу: когда состоится встреча РФ и США?

Игорь Эйдман
24 июля 2025, 08:10
86
Путин стремится реанимировать идею новой Ялты.
Путин, Трамп, атака РФ
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ГосЧС

Новая Ялта в Пекине?

Песков прямо намекнул Трампу, что тот сможет встретиться с Путиным, если приедет в Китай одновременно с ним. Речь, видимо, идет о 3 сентября, когда в Пекине будет отмечаться 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. О возможности встрече там трех "властителей мира" писала The Times.

Таким образом Путин опять вешает морковку перед рыжей мордой и пытается заставить Трампа плясать под российскую дудку, чтобы сорвать обещанные санкции и помощь Украине (как раз к этому времени 50 дней трамповского "ультиматума"пройдут).

видео дня

Путин стремится реанимировать идею новой Ялты. Лидеры трех "великих держав" как в 1945 году должны встретиться в Пекине, чтобы поделить мир.

Трампу такая идея должна понравиться. Да и свидания с Путиным он давно домогается, как старшеклассница - с кумиром, рок-звездой. Однако пекинская Ялта в нынешних условиях маловероятна. Чтобы Трамп смог поехать в Пекин на встречу с Си и Путиным, Россия должна остановить войну в Украине, а Китай - перестать угрожать Тайваню (они на это очевидно не готовы). Иначе в США Трампа не поймут даже многие его сторонники-республиканцы, как конгрессмены, так и простые избиратели.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Игорь Эйдман
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация

До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация

09:00Интервью
Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в Одессе

08:48Война
Взрывы гремели полтора часа: дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза

Взрывы гремели полтора часа: дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза

08:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

В жизни двух знаков зодиака произойдет переломный момент: что их ждет

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивил

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивил

Последние новости

09:14

4 знака зодиака могут получить божественное изобилие в Новолуние во Льве

09:06

Китай тайно поставляет РФ двигатели для дронов: Reuters узнал схему поставок

09:00

До осени Россия захватит 200 кв км: Жданов – о городах Украины, которым грозит окружение и оккупация

08:48

Разрушена 9-этажка, ранены люди, пожары: подробности адской ночи в ОдессеФотоВидео

08:31

Взрывы гремели полтора часа: дроны атаковали Сочи и Адлер, взорвалась нефтебаза

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
08:25

Почему тормозится наступление РФ: в Forbes дали ответ

08:13

Карта Deep State онлайн за 24 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Путин опять вешает морковку Трампу: когда состоится встреча РФ и США?мнение

07:25

Ночная атака РФ на Черкассы: пострадали 7 человек, среди них - ребенокВидео

Реклама
07:10

Кто левша: только люди с "орлиным зрением" угадают за 11 секунд

06:54

Горит "сердце Одессы": дроны РФ атаковали Привоз и центр городаФотоВидео

06:10

Новый скандал в США: как репутация Трампа разрушается прямо на глазахмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 22 секунды найти цифру 8

05:33

Шансы на перемирие велики: политик оценил, когда Путин сядет за стол переговоров

04:30

5 знаков зодиака ждет большое вознаграждение 24 июля: кто среди счастливчиков

04:15

Неожиданная, но приятная поддержка: кто из пенсионеров получит прибавку в августе

03:53

Гороскоп на завтра 25 июля: Близнецам - приятные новости, Скорпионам - прибыль

03:35

Астрологи рекомендуют остаться дома: кто 24 июля рискует нарваться на проблемы

02:33

Гороскоп Таро на август 2025: Весам - страх, Скорпионам - сомнения, Стрельцам - стабильностьВидео

02:14

Самая младшая дочь покойного Стива Джобса выходит замуж: детали свадьбы года

Реклама
02:08

Звонили родным и рыдали: появились трогательные видео с обмена пленнымиФотоВидео

01:53

Кто останется под прицелом контроля: Свириденко раскрыла новые правила от Кабмина

01:30

Klavdia Petrivna без грима: как в повседневной жизни выглядит 19-летняя певица

01:17

Людей стало в разы больше: в Украине не прекращаются акции протестаВидео

00:50

Летнее наступление РФ: майор запаса спрогнозировал, где россияне нанесут главный удар

00:05

Пентагон согласовал поставки на $322 млн: что именно вошло в два пакета помощи

23 июля, среда
23:32

Поставила жесткое условие: жених Леси Никитюк рассказал, когда они раскроют имя сына

22:47

Скрытая правда Кремля: СМИ раскрыли, как провал "трехдневной СВО" повлиял на армию

22:41

Мотря из "Поймать Кайдаша" заговорила о новых отношениях: "Сейчас рядом"

22:30

Более трех лет были в плену, некоторые считались пропавшими без вести: большой обмен пленнымиФото

21:50

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле закончились - о чем удалось договориться

21:50

Ночные ограничения для мототранспорта во время воздушной тревоги: где действует запрет

21:21

Варить не нужно: как приготовить невероятную кукурузуВидео

21:14

Новолуние перевернет все с ног на голову: 3 знаков зодиака ожидают большие изменения

20:40

Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались со скандала - что произошло

20:38

Кожа скажет "спасибо": врачи рассказали, что делать, если сгорели на солнцеВидео

20:29

Невыносимая жара надвигается на Украину: где прокапают небольшие дожди

20:26

Операция в Покровске: ВСУ раскрыли детали уничтожения российских ДРГ в городе

19:44

Оружие США не изменит ситуацию на фронте - экс-депутат РФ назвал решающий факторВидео

19:40

"Градус будет повышаться": ГУР предупреждает о возможных провокациях в Украине

Реклама
19:30

Мало кто знает, а стоит: 10 забытых украинских слов, которые обогатят ваш языкВидео

19:28

Почему 24 июля нельзя заниматься хозяйственными делами: строгие приметы

19:26

Можно ли ставить в авто аккумулятор другой емкости: эксперты раскрыли подробности

19:26

Антикоррупционные институты будут независимыми: Зеленский анонсировал новый законопроектВидео

19:10

Почему смена правительства имеет только одну интригу?мнение

18:54

Что говорил английский профессор 18-го века об украинцах - историк удивилВидео

18:44

Чего нельзя делать с ключами, чтобы не навлечь беду: главные народные приметы

18:43

Ликвидация агрессивного соседа: экс-депутат Госдумы назвал сценарий для РоссииВидео

18:28

Молочка на вес золота: украинцев предупредили о росте цен на ценный продукт

18:07

Почему Трамп изменил позицию по Украине - Буданов назвал реальную причину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять