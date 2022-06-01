Путин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорил о перемирии

У Путина заявили о готовности к переговорам с Украиной / Фото duma.gov.ru

Похоже, что Путин все-таки начинает понимать, что войну "не вывозит". И стоит ограничиться захваченным. И сделать вид, что это вообще – "гражданская война" в Украине, а не война РФ против Украины.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: "Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы гражданскую войну в Украине и привело к миру".

Ну да, гражданская война, это когда 24 февраля Россия начинает обстрелы всей территории Украины, когда российское зверье творит геноцид в Буче, Ирпене, Мариуполе, когда обстреливают Львов. Ну да, весь мир так и поверит, что это "гражданская война".

Есть и военные признаки того, что Путин не прочь заключить мир. Самые тяжелые бои сейчас происходят на востоке страны - за Северодонецк, Лисичанск и Кураховском направлении. Оккупант готовится к возобновлению наступления на Славянск, а также - на Северск и Райгородок. По всей линии столкновения продолжаются обстрелы с целью сковывания наших войск. В Северодонецке тяжелые уличные бои. Враг штурмует и Бахмутское направление. Для отвлечения наших сил от восточного направления – идут удары по Сумщине. В районе Харькова и Херсона врага выдавливает ВСУ.

Вполне возможно, что Путин предложит мир на условиях признания ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей и Крыма. А захваченные территории Юга станут предметом шантажа Украины. Об этом же может свидетельствовать и снижение активной поддержки Украины вооружениями со стороны США и Европы.

Читайте такжеСто дней войны с Россией – когда наступит мир и каковы шансы Украины на победуТо есть, вполне возможно, что РФ и "коллективный Запад" уже договорились о мире за счет территориальных, экономических и человеческих потерь со стороны Украины. Гнусно, конечно, но "своя рубашка ближе к телу". Вот только "коллективный Запад" не понимает, что Путиным это будет расценено как его победа и поражение Запада. И он станет еще наглее и агрессивнее. И станет требовать еще больше. И опять начнет войну.

Воспримут ли внутри Украины такой мир? Тоже большой вопрос. Разве что как передышку перед реальной нейтрализацией России. Без этого – в будущем нас ждет очередное нападение РФ.

Станислав Речинский, журналист, бывший спикер СБУ