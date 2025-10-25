Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Путин назвал цель РФ на ближайшие 2 года: что задумал Кремль

Алексей Копытько
25 октября 2025, 19:10
184
2 октября на Валдае Путин внезапно назвал 2026 год Годом образования в России и Китае.
Путин, армия РФ
Путин и армия РФ / колаж: Главред, фото: скриншот з видео, Минобороны РФ

Русский географический Шойгу.

В Москве прошло мероприятие, наглядно проявившее, с чем не только нам, но и всему миру придётся иметь дело.

В Кремлёвском дворце состоялся XVII съезд Русского географического общества. На пленарном заседании выступил лично Путин, он является главой Попечительского совета РГО.

видео дня

Трудно представить более имперскую по своей сущности структуру, которая неплохо преуспела в мобилизации для своих целей искренних порывов граждан. Ведь открытие и познание нового – поистине захватывающее занятие. Легко эксплуатировать.

Если глянуть на состав попечительского совета, то РГО является одной из наиболее влиятельных зонтичных структур России. Смычка президентской вертикали, олигархов и силовиков. Клуб, в который не берут кого попало.

Чуть ли не единственная крупная площадка, где на верхнем уровне формально не присутствуют Ковальчуки и Кириенко.

У РГО есть отдельный медиа-совет (глава - Песков), которому Путин прямо дал команду активизировать сопровождение инициатив РГО.

Одним из вдохновителей реанимации данной структуры является Сергей Шойгу, возглавляющий её с 2009 г. На съезде его в очередной раз переизбрали в президенты РГО.

Путин в своей речи обозначил такие акценты.

1.Приоритет № 1 – Арктика. Здесь - пространство будущих сражений, РФ должна готовиться, соединить ресурс власти, общества и бизнеса.

2.Для общей фокусировки объявить 2027 год в России Годом географии. "Она важна для нас и с политической точки зрения" - заявил Путин.

Это интересно, потому что буквально десять дней назад Минвостокразвития инициировало указ о провозглашении 2027 Годом Арктики. Который ранее хотели объявить в 2026 году.

Однако 2 октября на Валдае Путин внезапно назвал 2026 год Годом образования в России и Китае. Что является неким смешением жанров.

Официального решения ещё нет, поэтому возник некий сумбур: на 2027 г. четкий вектор уже есть, а на 2026 г. – он смазан. Рассматривался вариант посвятить 2026 г. инженерам и изобретателям.

Выглядит так, что прикладные "географы" технично подмяли под себя арктическую тему, обосновав её рядом юбилеев в 2027 г.:

• 200 лет со дня рождения одного из председателей РГО – Петра Семёнова-Тян-Шанского;

• 200 лет со дня рождения одного из основателей и председателей РГО – великого князя Константина Николаевича;

• 330 лет с момента присоединения Камчатки.

3.Важный нюанс в том, что ещё одна задача от Путина – внедрить в 2027 г. новые карты России. Что невозможно без урегулирования территориальных вопросов. Ибо несолидно. Читается как сигнал, что к 2027 г. "цели СВО будут достигнуты" и формализованы. Т.е., ещё год войны и переговоров.

4.Путин поручил создать Музей географии. Как один из прикладнных результатов Года географии.

"…Наш музей, в обязательном порядке должен быть создан в России, причём должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня"…

Так как печенеги уже подрастеряли свой шарм и юбилей Победы уже в прошлом, Кремль готовится расчехлить географическое оружие для полноценного задействования в когнитивной войне. Ресурс тут объективно глобальный, благо есть имперское наследие.

Я уже не знаю какие слова подбирать для наших партнёров, чтобы обратить внимание: вся эта "география" - это часть подготовки к войне, музейные проекты открыто запускаются с самого верха для обслуживания военных задач. Здесь же танцуют все большие и мариинские театры.

Ибо все они призваны воздействовать на (не)принятие правильных решений вовремя.

Поэтому всех этих "географов" надо усиленно фильтровать. А лучше вообще с ними дел не иметь, пока не произойдёт смена политического режима в Москве. Что непросто, я понимаю. У РФ есть важные проекты в той же Антарктиде. Но и у Гитлера были интересные задумки, до того как.

Заканчивается это всегда плохо, если формально позитивные дела подчинены уродливому замыслу.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Алексей Копытько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

20:16Политика
Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

19:32Синоптик
РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

19:14Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

Последние новости

20:16

Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожай

20:16

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

19:32

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

19:14

РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

19:12

Мировые премьеры и звездное жюри: в Киеве стартовал кинофестиваль "Молодость"

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
19:10

Путин назвал цель РФ на ближайшие 2 года: что задумал Кремльмнение

18:56

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войны

18:55

Россияне запустили ракеты прямо по месту прилета: на Днепропетровщине погиб спасательФото

18:13

ВСУ зачистили стратегическую точку: почему результат может изменить баланс сил

Реклама
18:12

"Божественное откровение": в эти три даты рождаются люди с мудростью прошлых жизней

17:41

Как по-украински сказать "веснушки" - назван единственный правильный ответВидео

17:17

США готовят новые санкции против России – Reuters

17:15

Кто возглавит Динамо в случае новых неудач: неожиданный кандидат на кресло тренера

16:48

Топ-3 причины "нечего надеть": как совмещать вещи в осеннем гардеробеВидео

16:35

Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

16:32

Приклеил и забыл: как просто и дешево утеплить дверьВидео

16:28

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

16:20

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:15

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – деталиВидео

16:09

Разгромлено и взято в плен массу россиян: ВСУ освободили важный населенный пунктВидео

Реклама
15:38

Россия не может защитить себя: Буданов заявил о новой стратегии Украины

15:23

"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

14:56

Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства

14:48

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топливаВидео

14:45

ХАМАС передаст Сектор Газы под контроль "правительства технократов" - СМИ

14:43

В ближайшее время будет обстрел: мониторы дают повышенный уровень угрозыФото

14:24

Россия выпустила около 770 баллистических ракет: Зеленский резко высказался об обстрелахФото

14:14

Бюро экономической безопасности и Совет бизнес-омбудсмена объединяют усилия для противодействия теневым схемам

14:10

"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

14:01

Нужен мораторий на удары: в Киеве состоялась конференция по продовольственной безопасности

14:00

Цветет и плодоносит круглый год: как вырастить лайм из косточек домаВидео

13:54

Джоли и Питт могут вскоре оказаться снова вместе

13:36

РФ придумала новую методичку для "промывки мозгов" детей в оккупации – ГУР

13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

Реклама
12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять