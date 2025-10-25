Путин назвал цель РФ на ближайшие 2 года: что задумал Кремль

2 октября на Валдае Путин внезапно назвал 2026 год Годом образования в России и Китае.

Русский географический Шойгу.

В Москве прошло мероприятие, наглядно проявившее, с чем не только нам, но и всему миру придётся иметь дело.

В Кремлёвском дворце состоялся XVII съезд Русского географического общества. На пленарном заседании выступил лично Путин, он является главой Попечительского совета РГО.

Трудно представить более имперскую по своей сущности структуру, которая неплохо преуспела в мобилизации для своих целей искренних порывов граждан. Ведь открытие и познание нового – поистине захватывающее занятие. Легко эксплуатировать.

Если глянуть на состав попечительского совета, то РГО является одной из наиболее влиятельных зонтичных структур России. Смычка президентской вертикали, олигархов и силовиков. Клуб, в который не берут кого попало.

Чуть ли не единственная крупная площадка, где на верхнем уровне формально не присутствуют Ковальчуки и Кириенко.

У РГО есть отдельный медиа-совет (глава - Песков), которому Путин прямо дал команду активизировать сопровождение инициатив РГО.

Одним из вдохновителей реанимации данной структуры является Сергей Шойгу, возглавляющий её с 2009 г. На съезде его в очередной раз переизбрали в президенты РГО.

Путин в своей речи обозначил такие акценты.

1.Приоритет № 1 – Арктика. Здесь - пространство будущих сражений, РФ должна готовиться, соединить ресурс власти, общества и бизнеса.

2.Для общей фокусировки объявить 2027 год в России Годом географии. "Она важна для нас и с политической точки зрения" - заявил Путин.

Это интересно, потому что буквально десять дней назад Минвостокразвития инициировало указ о провозглашении 2027 Годом Арктики. Который ранее хотели объявить в 2026 году.

Однако 2 октября на Валдае Путин внезапно назвал 2026 год Годом образования в России и Китае. Что является неким смешением жанров.

Официального решения ещё нет, поэтому возник некий сумбур: на 2027 г. четкий вектор уже есть, а на 2026 г. – он смазан. Рассматривался вариант посвятить 2026 г. инженерам и изобретателям.

Выглядит так, что прикладные "географы" технично подмяли под себя арктическую тему, обосновав её рядом юбилеев в 2027 г.:

• 200 лет со дня рождения одного из председателей РГО – Петра Семёнова-Тян-Шанского;

• 200 лет со дня рождения одного из основателей и председателей РГО – великого князя Константина Николаевича;

• 330 лет с момента присоединения Камчатки.

3.Важный нюанс в том, что ещё одна задача от Путина – внедрить в 2027 г. новые карты России. Что невозможно без урегулирования территориальных вопросов. Ибо несолидно. Читается как сигнал, что к 2027 г. "цели СВО будут достигнуты" и формализованы. Т.е., ещё год войны и переговоров.

4.Путин поручил создать Музей географии. Как один из прикладнных результатов Года географии.

"…Наш музей, в обязательном порядке должен быть создан в России, причём должен быть самым большим, красивым, многообразным и, безусловно, должен отвечать всем требованиям сегодняшнего дня"…

Так как печенеги уже подрастеряли свой шарм и юбилей Победы уже в прошлом, Кремль готовится расчехлить географическое оружие для полноценного задействования в когнитивной войне. Ресурс тут объективно глобальный, благо есть имперское наследие.

Я уже не знаю какие слова подбирать для наших партнёров, чтобы обратить внимание: вся эта "география" - это часть подготовки к войне, музейные проекты открыто запускаются с самого верха для обслуживания военных задач. Здесь же танцуют все большие и мариинские театры.

Ибо все они призваны воздействовать на (не)принятие правильных решений вовремя.

Поэтому всех этих "географов" надо усиленно фильтровать. А лучше вообще с ними дел не иметь, пока не произойдёт смена политического режима в Москве. Что непросто, я понимаю. У РФ есть важные проекты в той же Антарктиде. Но и у Гитлера были интересные задумки, до того как.

Заканчивается это всегда плохо, если формально позитивные дела подчинены уродливому замыслу.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

