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"Путин нападет": почему в Украине вновь затянули старую песню

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

23 ноября 2021, 15:45

Путин не нападет, поскольку у России сейчас другая головная боль.

Путин не нападет, так как Россию сейчас беспокоит другое
Россия – последняя страна, которая сегодня заинтересована в открытой войне против Украины / Фото Reuters

Руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что РФ сконцентрировала более 92 тысяч военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля, причем на этот раз с применением авиации.

Бесспорно, Путин мечтает о том, чтобы Украина вошла в состав союзного государства, или чтобы хотя бы удалось отсечь часть украинской территории и реализовать тот же проект "Новороссия".

Однако все эти мечты не могут быть реализованы – это невозможно ни в политическом, ни в военном плане.

Причина проста – Россия попросту не готова к войне. У нее едва хватает сил и средств, чтобы перекрывать все конфликты, в которых она участвует. В вооруженных силах РФ сегодня не хватает контрактников, в результате даже в Сирию Россия отправляет воевать срочников. В кои-то веки российский контингент в Сирии комплектуется солдатами срочной службы, а не наемниками или хотя бы контрактниками!

Потому все эти разговоры о нападении России зимой в большей мере являются политическими заявлениями, нежели реальными военными угрозами.

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Офис президента Украины решил спеть старую песню "Не раскачивайте лодку, а то Путин нападет". Причем у нас даже не удосужились согласовать информацию об этой подготовке России к нападению ни между собой, ни с партнерами по НАТО. Так, например, сообщается разная информация о численности контингента, который Россия стянула к украинской границы: то называется цифра в 90 тысяч российских военнослужащих, президент Зеленский говорит, что у границ 100 тысяч, начальник разведки говорит о 92 тысячах. Но разница в 8 тысяч человек – колоссальна, это почти танковая дивизия!

Другой пример – называются разные сроки, когда Россия якобы готовится напасть. Американцы говорят, что Россия нападет в конце ноября-в декабре, а наши – что в конце января-в феврале.

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Какую политическую игру ведут американцы, понять можно. Но наши включаются в эту же гонку, да еще и с такими погрешностями…

Вспомните, Буданов говорил, что в 250 км от нашей границы РФ разворачивает воинские части, которые за несколько часов смогут подойти к границе. Но, похоже, у нас в руководстве совсем попутали понятия, потому что "за несколько часов" 250 км можно преодолеть на легковом автомобиле по автобану, а танк будет преодолевать это расстояние сутки, не меньше.

Понятно, Зеленскому нужно как-то спасать свои рейтинги, но не такой же ценой. Так что вся эта истерика в Украине – просто попытка перебить "Вагнергейт".

У американцев другая мотивация: они нагнетают напряжение, чтобы помешать сепаратным переговорам Киева и Москвы за спиной США по урегулированию конфликта на Донбассе. Им важно не допустить договорняка о каком-нибудь госсовете (что фактически будет означать федерализацию Украины), "формуле Штайнмайера" или кластерах... Американцы занервничали из-за этих переговоров, потому что у них в Украине очень большой интерес – как сказала одна конгрессвумен, Штаты не могут просто встать и уйти из Украины, так как слишком уж много денег в нее вложено.

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Штаты пытаются "убить двух зайцев сразу" – помешать договоренностям Украины и России напрямую за их спиной, а также оказать давление на РФ. Вот они готовят пакет санкций против России на случай ее нападения на Украину, которые на этой неделе Сенат США может утвердить. Повод для того, чтобы ввести эти санкции, американцы найдут, причем вовсе необязательно, что это будет вторжение.

А наши включились в эту гонку, исходя исключительно из меркантильных интересов: покушение на министра не смогло сбить волну возмущения общества из-за "Вагнергейта", поэтому пришлось повысить градус за счет старой песни о "Путин нападет".

Однако вы только представьте себе, какая будет в мире реакция, если российская армия под триколором с боями войдет в Украину. В этом случае мировое сообщество уже не сможет отделаться "глубокой обеспокоенностью".

Россия занимает выжидательную позицию и надеется, что Козак добьется "слива" Украины под Кремль. России, наоборот, шумиха сейчас невыгодна –такие вещи делаются втихаря, чтобы лишь постфактум поставить Запад перед фактом о свершившемся событии.

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Тем более, сейчас из-за кризиса с мигрантами приостановлена сертификация Северного потока-2, а Украина допущена к участию в сертификации. Если же сейчас Россия начнет военную операцию против Украины, да еще с авиацией и ракетами, с Россией должны будут разрывать все торгово-экономические отношения как со страной агрессором и ввести эмбарго против нее.

Все это Путину совершенно ни к чему.

Кроме того, в России сейчас наблюдается спад патриотизма, и народ начал спрашивать, зачем был нужен тот Крым, если холодильник пустеет, а телевизор краснеет от воплей и криков. В таких условиях, если Путин пойдет войной на Украину, в социальном плане для него это будет дополнительный огромный минус.

Таким образом, Россия – последняя страна сегодня, которая заинтересована воевать с Украиной открыто. В Сирии – пожалуйста, но Россия в Сирии боится воевать, потому что там Турция. В Ливии Россия в последний раз сильно "получила по морде" и была вынуждена забрать даже остатки ЧВК, потому что турки разгромили их с помощью байрактаров.

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Сейчас у России другая головная боль. Во-первых, Гвинея-Бисау, которая посягнула на первенство в мировом наркотрафике, отобрав у РФ пальму первенства. Во-вторых, проблема Северного потока-2, потому что Норвегия вышла на первое место по продажам газа. Выходит, Путин поднял цену на газ, а норвежцы покрывают дефицит газа на европейском рынке вместе с американцами, то есть Россия несет сумасшедшие потери.

Так что война с Украиной Путину сейчас совсем не нужна.

Олег Жданов, военный эксперт полковник запаса специально для Главреда

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