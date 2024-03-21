Путин ищет деньги для друга

Путину придется раскошелится и помочь Трампу внести залог - 450 млн долларов.

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Трамп и Путин / колаж: Главред, скріншот: відео

Адвокаты Трампа говорят, что он не сможет внести залог, покрывающий судебное решение по гражданскому делу о регулярном мошенничестве Трампа и его шустрых родственников на сумму 450 млн долларов США.

Конечно, если Трамп уверен в своей победе на президентских выборах, то самые богатые люди СЩА с удовольствием заплатят за него.

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Но это не происходит. Трамп до сих пор не может найти деньги и ему, вероятно, придется продавать свое недвижимое имущество. Экономическая и политическая элита США не только не верит в его успех на выборах, но и не уверена, что после 2024 года Трамп отдаст свои долги.

Трампу придется "сделать звонок" другу- Путину, который тоже уже не уверен ни в успехе Трампа на выборах, ни в его лояльности или искренности.

Путину придется раскошелится и помочь Трампу внести залог- 450 млн долларов.

Что не сделаешь, чтобы тебя признали вечным президентом России.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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