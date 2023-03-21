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Путин и Си встречались зря

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

21 марта 2023, 21:05
Встреча показала, что кроме общих слов ни у Путина, ни у Си Цзиньпина нет реального плана остановки российско- украинской войны.
Путин, Си Цзиньпина
Китай не хочет втягиваться в авантюры Путина / kremlin.ru, pixabay

Президент России Путин встретился в Москве с Председателем Китая Си Цзиньпином. Сколько было шуму, прогнозов и ожиданий. В любое другое время это был бы исторический визит, а сейчас ясно, что Пекин и Москва не знают, что делать с остальным миром. Встреча показала, что кроме общих слов ни у Путина, ни у Си Цзиньпина нет реального плана остановки российско- украинской войны. Украина оказалась "твердым орешком" для тандема Путин-Си.

Путин хочет, чтобы Пекин взял на себя основную миротворческую миссию и помог остановить войну на условиях России, но с этим не согласны Европа и США, которые являются основными экономическими партнерами Китая. Ибо будет создан мировой прецедент согласия с требованиями страны-агрессора и нарушения границ. После этого Пекин спокойно приступит к оккупации Тайваня. Если Путину позволят захватывать чужие земли, то почему Си Цзиньпин не может захватить Тайвань. Но заставить Кремль прекратить кровопролитную войну с Украиной на ее справедливых условиях (восстановление границ 1991 , репарации, наказание военных преступников) Пекин тоже не может, тогда он потеряет режим личной власти Путина, а потом Россию. Китай не хочет втягиваться в авантюры Путина, которому нечего терять. Но и оставить, проигравшую Россию и Путина с ордером на арест в Международном суде, один на один с Западом Китай тоже не хочет.

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Но об этом Пекину надо было думать раньше, до визита Си Цзиньпина в Москву.

Источник

Владимир Путин
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