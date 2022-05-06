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Путин хочет выйти из игры и начал подавать сигналы об этом

Алексей Голобуцкий

заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

6 мая 2022, 13:32

Виртуальная победа в Украине является оптимальным вариантом для Путина.

Путин стал агрессивным патриотом России с красной кнопкой
Запад готов признать Путина невменяемым маньяком и физически ликвидировать как источник ядерной угрозы / Коллаж фото Reuters

71-й день войны отметился несколькими заявлениями со стороны России, которые четко свидетельствуют, как минимум, о намерениях не ухудшать ситуацию, если вообще не о планах тем или иным образом выйти из войны.

Во-первых, председатель Госдумы РФ в эфире радио КП заявил, что Россия не будет наносить ядерный удар – как минимум, первой: "Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар. ...У нас это только ответ, это только в рамках обороны, если нанесут – мы ответим".

Во-вторых, Путин в телефонном разговоре с премьером Беннетом извинился перед Израилем за антисемитскую реплику Лаврова о "Гитлере с еврейской кровью". Но в России об этом молчат.

В-третьих, Лукашенко в интервью Associated Press сказал не только, что Байден – главный игрок в ситуации с Россией и Украиной, но и выступил посредником от имени Кремля, подавая сигналы о готовности Путина к прекращению войны: "И если только Джо Байден скажет: Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морды друг другу набили – давайте, прекращайте! Война никому не нужна, она невыгодна" – в течение недели все прекратится!".

Все это пахнет уже не имперской агрессией, а обычным таким политическим прагматизмом.

Мы видим явные признаки желания Путина выйти из ситуации с минимальными потерями. Потому что человек, который готов начать ядерную войну, не будет извиняться за очередной ляп перед Израилем. И не будет убеждать Запад устами Володина и Лукашенко (потому что лично убеждать Байдена – это будет полный провал, а посредством того же Лукашенко – нормально), что он – не настолько маньяк, чтобы задуматься над его ликвидацией для предупреждения ядерной Третьей мировой.

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Хотя показательно, что об извинениях российские СМИ молчат. То есть существует огромная разница между внутренней и внешней информационной политикой. Вовне месседжи отправлены, а внутри страны никаких упоминаний о том, что царь прогнулся.

Следовательно, "виртуальная победа" является оптимальным вариантом для Путина. Вполне возможно, что 9 мая Путин объявит не всеобщую мобилизацию, как настаивают имперцы вроде Гиркина, а "долгожданную победу над украинскими нацистами". С публичной раздачей орденов и медалей "За освобождение Украины" и отдельных городов, а также почетных знаков "выдающийся антифашист". Оккупанты проведут парад в Мариуполе – и на этом будут сползать с темы "достижение целей спецоперации".

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Иными словами, россиян будут убеждать, что все цели достигнуты, Украина демилитаризована (с фото и видео разбомбленных заводов), денацифицирована (с видео "раскаяние пленных нацистов"), Донбассу "принесен долгожданный мир". Всем спасибо, все могут расходиться.

Несмотря на все шутки подчеркиваю: Путин – абсолютно вменяемый, прагматичный политик. Все, что миру представляется совершенно иррациональным маньячеством, на самом деле вполне рациональное исполнение запросов российского общества. Путин стал таким президентом, какого хочет видеть средний россиянин. В 2000-м Путин пробовал поиграть в западника, в прагматичного рыночника и либерала, но реакция россиян четко показала, что это для них неприемлемо, они свою власть видят совсем не так. И Путин стал эдаким агрессивным патриотом с красной кнопкой (русские ею по отдельности очень гордятся – что "могут весь мир в руины").

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Но все эти игры Путин готов продолжать ровно до тех пор, пока это напрямую не угрожает его существованию. А Запад явно дал понять, что готов признать Путина невменяемым маньяком и физически ликвидировать как источник ядерной угрозы для планеты. И поэтому Путин взялся подавать сигналы, что он готов к решению проблемы.

Алексей Голобуцкий, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

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