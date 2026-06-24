Путин готовит новую аннексию: Портников - о сигнале из Грузии

Кадровые перестановки в непризнанной республике могут свидетельствовать об очередном шаге Кремля по поглощению региона и расширению геополитической эскалации на постсоветском пространстве

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Путин создает условия для аннексии части Грузии / Коллаж: Главред, скриншоты

На фоне обострения российской политики на постсоветском пространстве вновь усиливаются опасения относительно новых шагов Кремля в направлении аннексий. Речь идет о событиях вокруг Южной Осетии, которые могут свидетельствовать о подготовке к её фактическому поглощению Россией и дальнейшей эскалации. Украинский публицист Виталий Портников известен глубоким анализом постсоветских процессов. В своей колонке автор объясняет, почему такие шаги Кремля могут изменить архитектуру безопасности в регионе.

Путин готовится к новой аннексии? Такой вывод можно сделать из неожиданной отставки "президента" самопровозглашённой Южной Осетии Алана Гаглоева. Гаглоева, который совсем недавно подписал с Путиным очередное соглашение об углублении союзнического взаимодействия, не только сняли с должности, но и изгнали из республики.

Вместо него возглавит Южную Осетию бывший директор Курчатовского института Марат Камболов, который вообще не имеет никакого отношения к региону и лишь несколько дней назад стал главой правительства. ￼Но именно такой человек может осуществить процесс присоединения Южной Осетии к России. Гаглоев в своем прощальном обращении на это намекает.

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Аннексия, о которой в Москве уже говорят вслух, должна ликвидировать даже фиктивную независимость региона от России и создать в отношениях Москвы и Тбилиси ￼ такую же ловушку, какая уже существует в отношениях Москвы и Киева. Кстати, я не удивлюсь, если вместе с присоединением Южной Осетии в Москве могут задуматься о присоединении Приднестровья.

Это и станет настоящей реакцией Путина на неудачи в войне. Российскому президенту, как всегда, доступна только одна логика — масштабирования и усиления эскалации.

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О личности: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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