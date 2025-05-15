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Путин делегацией в Стамбуле показал свою истинную цель

Богдан Яременко
15 мая 2025, 14:11
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Состав делегации в Стамбуле от РФ - еще одно подтверждение того, что единственной ее целью является технически сформулировать проект капитуляции Украины и ничего больше.
Переговоры в Стамбуле
Срыв Россией переговоров в Стамбуле могут зафиксировать изменение позицию США по помощи Украине / Коллаж Главред, фото - mfa.gov.ua, ua.depositphotos.сom

В вопросе результативности переговоров в Стамбуле принципиальным является только один вопрос - уровень того, кто возглавил российскую делегацию. Это тот же человек (помощник Путина Владимир Мединский. - Главред), который участвовал в Стамбульских переговорах в 2022 году.

Это фактически сигнал от России о реализации обещания Путина или его заявленной позиции о готовности продолжать мирные усилия в формате Стамбула-2022. И это - как с формальной точки зрения (тот же человек), так и с точки зрения содержательного наполнения - еще одно подтверждение того, что Россия фактически направила делегацию, единственной целью которой является технически сформулировать проект капитуляции Украины и ничего больше.

С позиции Украины прекращение огня на 30 дней - действительно единственное, на что стоит обратить внимание. Если мы начнем обсуждать какие-то вопросы по сути, связанные с миром и войной, то это уже будет реализация позиции Путина, который хочет вести переговоры без прекращения боевых действий.

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Украинская позиция, наоборот, заключается в том, что любые мирные переговоры должны происходить только в условиях тишины на линии фронта. Поэтому обсуждение прекращения огня абсолютно выглядит логичным и последовательным со стороны Украины, ведь позволит избежать неправильной трактовки нашей позиции как партнерами, так и Российской Федерацией.То есть тот факт, что Украина приехала сегодня в Стамбул, вовсе не означает, что мы готовы идти на любые уступки, тем более - на все требования РФ.

Очень надеюсь, что между Украиной, европейскими партнерами и Великобританией есть четкое понимание дальнейших шагов, которые должны заключаться во введении еще более жестких и масштабных санкций против Российской Федерации, а также в совместной работе с американской стороной для того, чтобы убедить ее изменить свой подход. А именно отказаться от постоянного давления на Украину с требованиями о компромиссах и тому подобное.

Надеюсь, что в случае провала этих переговоров это станет толчком к быстрому изменению позиции Вашингтона относительно военной помощи Украине. Есть ли на это шанс - увидим. Но определенные признаки этого уже заметны. Например, мы видим решение о разрешении Германии передавать Украине определенные оборонительные, а возможно и наступательные вооружения, включая системы ПРО и ракет дальнего радиуса действия.

Поэтому даже если переговоры будут безуспешными в направлении достижения 30-дневного перемирия, есть надежда, что мы получим сдвиги в поддержке со стороны США в других важных для нас вопросах.

Богдан Яременко, народный депутат, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко

Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва.

Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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