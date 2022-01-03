Владимир Путин на большую войну не решится / Reuters

Путин давно спятил на "украинском вопросе", как Гитлер - на антисемитизме. В следующем году его болезнь будет только прогрессировать.

Его параноидальная сверхидея понятна - уничтожить Украину как независимое государство, вернуть "украинский бриллиант" в корону российской империи. Однако, в отличие от Гитлера, Путин - трус. На большую войну он не решится. Будет добиваться своей цели гибридными методами: с одной стороны, силами пятой колонны и олигархата постарается дестабилизировать ситуацию в Украине, с другой - шантажируя Запад войной, будет пытаться заставить его отказаться от поддержки украинского союзника. Ни то, ни другое не получится. Путина ждёт крупный внешнеполитический провал.

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Репрессии резко усилятся. Гражданское общество будет полностью зачищено, многократно увеличится число политэмигрантов.

Россия вступит в эпоху, близкую к позднему сталинизму: репрессии, урапатриотическая истерия, перманентная конфронтация с Западом. Все это есть уже сейчас, но в наступившем году достигнет своего апофигея.