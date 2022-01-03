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Путин давно спятил на "украинском вопросе"

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книги "Система Путина"

3 января 2022, 20:09

Россия вступит в эпоху, близкую к позднему сталинизму: репрессии, урапатриотическая истерия, перманентная конфронтация с Западом.

Путин
Владимир Путин на большую войну не решится / Reuters

Путин давно спятил на "украинском вопросе", как Гитлер - на антисемитизме. В следующем году его болезнь будет только прогрессировать.

Его параноидальная сверхидея понятна - уничтожить Украину как независимое государство, вернуть "украинский бриллиант" в корону российской империи. Однако, в отличие от Гитлера, Путин - трус. На большую войну он не решится. Будет добиваться своей цели гибридными методами: с одной стороны, силами пятой колонны и олигархата постарается дестабилизировать ситуацию в Украине, с другой - шантажируя Запад войной, будет пытаться заставить его отказаться от поддержки украинского союзника. Ни то, ни другое не получится. Путина ждёт крупный внешнеполитический провал.

Читайте такжеПутин все проиграл вчистуюВо внутренней политике силовики (коллективный Патрушев), пользуясь нарастающей паранойей диктатора, окончательно захватят всю полноту власти, поставив манипуляторов (коллективного Кириенко) в положение своих учёных рабов.

Репрессии резко усилятся. Гражданское общество будет полностью зачищено, многократно увеличится число политэмигрантов.

Россия вступит в эпоху, близкую к позднему сталинизму: репрессии, урапатриотическая истерия, перманентная конфронтация с Западом. Все это есть уже сейчас, но в наступившем году достигнет своего апофигея.

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