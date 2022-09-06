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Пророссийские митинги в Европе: объективная реальность

Александр Кочетков

политический аналитик

6 сентября 2022, 06:59

Срабатывает национальный эгоизм, который, в отличие от интернациональной солидарности, куда более стабилен.

флаг чехии
Флаг Чехии, иллюстративное фото / czechrepubliclife.ru

В Чехии и Германии прошли довольно многочисленные манифестации в поддержку РФ с требованием снятия санкций для снижения цен на энергоносители. А также за прекращение поставок Украине оружия.

Да, разумеется, эти митинги организовались при не очень скрываемом спонсорстве недоимперии. Но все равно, это симптом, который к приятным не отнесешь.

Во-первых, наступает та самая усталость европейцев, о которой много предупреждалось. Потому что война в двух шагах от дома — это не то, за чем нормальным людям хотелось бы наблюдать как можно дольше.

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Во-вторых, и это важнее, срабатывает национальный эгоизм, который, в отличие от интернациональной солидарности, куда более стабилен. Мол, зачем европейцам мерзнуть из-за украинцев?

Пророссийские настроения можно купировать грамотной политикой европейских правительств. К примеру, тем же чехам нужно объяснить, что снятие санкции укрепит недоимперию в ощущении безнаказанности. И тогда российские танки на улицах Праги, как в 1968 году, станут неизбежными.

Кроме того, необходимо говорить, что рост цен на энергоносители — это не только следствие санкций, но и во многом последствия проводимого Европой перехода на возобновляемую энергетику. Так что снимай санкции с недоимперии, не снимай, но цены назад уже не вернутся.

Однако не менее важно, чтобы мир видел наглядные позитивные результаты своей поддержки Украины Прежде всего, это наши успехи на росссийско-украинских фронтах. Но также и наши достижения в борьбе с коррупцией, в унификации законодательства с Европой, в энергоэффективности и многом другом, за что мы сами бесплодно ратуем уже тридцать лет.

Ведь Украина сражается с Россией не для того, чтобы просочиться в какие-то там бюрократические структуры вроде ЕС и НАТО, а чтобы превратить себя в сильную и успешную европейскую страну. С которой будет выгодно и удобно сотрудничать всему цивилизованному миру, тем же Чехии и Германии, в том числе.

новости Германии новости Чехии
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