Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей

У вас может быть свое мнение о том, как себя лечить, но если нет противопоказаний, которые у вас при вакцинации запрашивают врачи - вакцинируйтесь, пожалуйста.
Киев, 12.00. Очередь на вакцинацию в торговом центре Ривер молл на Харьковском массиве.
600-700 умерших от коронавируса в день стали, наконец, поводом, чтобы многие, наконец, начали активно действовать, чтобы спасать свое здоровье и здоровье других людей. Еще месяц назад очередей не было, да и вообще посетителей почти не было.
Огромная невежественная пропаганда против вакцинации постепенно проигрывает эпидемии реальных смертей.
К сожалению, в Украине очень плохо организована борьба с коронавирусом. Там где нужны жесткие принудительные меры - там все ограничивается уговорами. Нельзя полагаться на уговоры с теми, кто своим отказом вакцинироваться подвергает угрозе жизни других людей.
Читайте такжеЧто есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффектыДопуск в любые общественные учреждения, магазины и торговые центры надо установить по справке в Дия или по тесту ПЦР, так, как сейчас начали действовать на транспорте. Вакцинация должа быть реализована принудительными методами, а не уговорами.
Украина: население около 35 миллионов, полная вакцинация 7,38 миллиона человек, это около 20% населения.
Новых случаев заражения за 29 октября: 26198
Умерло от коронавируса: 541 человек
Германия: население 84 миллиона, полная вакцинация 55 млн, это около 67% населения.
Новых случаев заражения за 29 октября: 16 558
Умерло от коронавируса: 58 человек
Франция: население - 65 миллионов, полная вакцинация 50 млн, 74% населения.
Новых случаев заражения за 29 октября: 7360
Умерло от коронавируса: 22 человека
Израиль: население 9,3 миллиона, полная вакцинация 5,7 млн, 62% населения.
Новых случаев заражения за 29 октября: 369
Умерло от коронавируса: 0
Вывод: у вас может быть свое мнение о том, как себя лечить, но если нет противопоказаний, которые у вас при вакцинации запрашивают врачи - вакцинируйтесь, пожалуйста.