Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей

Очередь на вакцинацию в Киеве / фейсбук Юрия Бутусова

Киев, 12.00. Очередь на вакцинацию в торговом центре Ривер молл на Харьковском массиве.

600-700 умерших от коронавируса в день стали, наконец, поводом, чтобы многие, наконец, начали активно действовать, чтобы спасать свое здоровье и здоровье других людей. Еще месяц назад очередей не было, да и вообще посетителей почти не было.

Огромная невежественная пропаганда против вакцинации постепенно проигрывает эпидемии реальных смертей.

К сожалению, в Украине очень плохо организована борьба с коронавирусом. Там где нужны жесткие принудительные меры - там все ограничивается уговорами. Нельзя полагаться на уговоры с теми, кто своим отказом вакцинироваться подвергает угрозе жизни других людей.

Читайте такжеЧто есть до и после вакцинации: это поможет минимизировать побочные эффектыДопуск в любые общественные учреждения, магазины и торговые центры надо установить по справке в Дия или по тесту ПЦР, так, как сейчас начали действовать на транспорте. Вакцинация должа быть реализована принудительными методами, а не уговорами.

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Украина: население около 35 миллионов, полная вакцинация 7,38 миллиона человек, это около 20% населения.

Новых случаев заражения за 29 октября: 26198

Умерло от коронавируса: 541 человек

Германия: население 84 миллиона, полная вакцинация 55 млн, это около 67% населения.

Новых случаев заражения за 29 октября: 16 558

Умерло от коронавируса: 58 человек

Франция: население - 65 миллионов, полная вакцинация 50 млн, 74% населения.

Новых случаев заражения за 29 октября: 7360

Умерло от коронавируса: 22 человека

Израиль: население 9,3 миллиона, полная вакцинация 5,7 млн, 62% населения.

Новых случаев заражения за 29 октября: 369

Умерло от коронавируса: 0

Вывод: у вас может быть свое мнение о том, как себя лечить, но если нет противопоказаний, которые у вас при вакцинации запрашивают врачи - вакцинируйтесь, пожалуйста.