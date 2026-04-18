Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиацию

Богдан Долинце
18 апреля 2026, 19:10
Летом всё-таки возникнет определённый дефицит, который приведёт к подорожанию авиатоплива и, соответственно, билетов, а также к сокращению количества рейсов и нехватке мест.
В Европе прогнозируют дефицит авиатоплива — что будет с ценами на билеты

Пока геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке провоцирует логистические сбои, над европейским авиарынком нависла угроза дефицита топлива как раз в преддверии пикового сезона. Вопрос стабильности перевозок и роста цен на билеты становится критическим для миллионов пассажиров. Богдан Долинце, авиационный эксперт и член Общественного совета при Госавиаслужбе, анализирует реальное состояние запасов отрасли и оценивает жизнеспособность альтернативных маршрутов. В своем материале автор объясняет, почему летний период станет испытанием для лоукостеров и как железнодорожная сеть ЕС готовится к перехвату пассажиропотока. Подробнее о рисках и сроках стабилизации рынка — в материале.

Заявления Международного энергетического агентства о том, что запасов авиационного топлива в Европе может хватить примерно на шесть недель, следует воспринимать как серьезный сигнал, но не как немедленную угрозу полной остановки авиации. Полтора месяца — это, с одной стороны, довольно значительный период, а с другой — скорость наполнения соответствующих складов и топливных баз также имеет определенную задержку. Поэтому можно констатировать, что через один-полтора месяца мы, скорее всего, увидим рост дефицита авиатоплива, даже в случае, если будет найдено решение по разблокированию соответствующих морских путей. Как следствие, это приведет к сокращению части рейсов — прежде всего менее загруженных или тех, которые имеют более низкую коммерческую привлекательность для авиаперевозчиков.

В то же время необходимо понимать, что даже если в ближайшее время будет найдено решение и восстановлены логистические пути поставки топлива, это все равно так или иначе затронет прежде всего европейские страны, которые примерно на 50% зависят от авиатоплива и нефтепродуктов с Ближнего Востока.

Также стоит учитывать, что уже сейчас европейские перевозчики и поставщики авиатоплива прорабатывают альтернативные маршруты и источники поставок. Поэтому нельзя говорить о полном исчерпании топлива и остановке всей авиации. Впрочем, определенный дефицит, который приведет к подорожанию авиатоплива, а соответственно и билетов, а также к сокращению количества рейсов и дефициту мест, все же будет.

Кроме того, важно понимать, что эта ситуация разворачивается в период так называемого летнего сезона. Именно с июня по сентябрь традиционно наблюдается пик авиаперевозок, связанный с туристическим спросом. Соответственно, это дополнительно повлияет на рынок: стоимость отдыха вырастет из-за подорожания логистики, а доступность перелетов в этот период будет ограниченной.

Для пассажиров это означает необходимость чаще обращаться к альтернативным видам транспорта. В Европе хорошо развит железнодорожный транспорт. Соответственно, если говорить о перемещениях внутри стран Европейского Союза, можно ожидать роста спроса на этот вид перевозок. Во-первых, это приведет к повышению стоимости таких перевозок.

А во-вторых, с высокой вероятностью значительное количество пассажиров, которые ранее пользовались авиаперелетами для внутриевропейских рейсов, переориентируются на наземный транспорт. Впрочем, это касается прежде всего небольших расстояний — обычно тех, где продолжительность полета составляет до одного часа.

Если же речь идет о больших расстояниях, то альтернатив авиации немного — фактически остается только железнодорожный транспорт. Однако железнодорожная сеть, несмотря на свое развитие, не способна столь же гибко и быстро масштабироваться по объемам перевозок, чтобы полностью компенсировать возможное сокращение авиарейсов.

Что касается грузовых перевозок, то авиация используется преимущественно для доставки дорогих или скоропортящихся товаров — например, электроники, микрочипов. В структуре их стоимости логистика занимает небольшую долю, поэтому даже подорожание перевозок не окажет критического влияния на конечную цену. Зато более ощутимыми могут быть перебои в поставках из-за отмены или задержек рейсов. Это может привести к краткосрочным сбоям в цепочках поставок отдельных товаров, в частности техники или медикаментов (вакцин и лекарственных средств). Впрочем, с точки зрения коммерческих перевозок не стоит ожидать, что такие перебои будут длительными или существенно заметными для конечных потребителей. Скорее всего, они в большей степени коснутся дистрибьюторов и соответствующих логистических компаний-посредников.

Если ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется, авиаотрасль летом будет работать в условиях ограничений и повышенных затрат. Высокий сезон авиаперевозок, как правило, начиная с октября, постепенно сокращается. Как следствие, спрос на авиаперевозки в зимний период обычно примерно в два раза ниже, чем летом. Поэтому осенью ситуация с точки зрения дефицита топлива, наоборот, может улучшиться.

Соответственно, большинство зимних рейсов будет постепенно восстановлено. Кроме того, с высокой вероятностью к осени, независимо от того, удастся ли полностью решить проблему поставок топлива с Ближнего Востока, европейские поставщики авиатоплива перестроят как логистику поставок, так и источники поступления сырья для авиационной отрасли. Таким образом, даже в случае сохранения определенного дефицита, скорее всего, он продлится с июня примерно до сентября-октября, после чего ситуация нормализуется.

Богдан Долинце, авиационный эксперт, член Общественного совета при Госавиаслужбе, специально для Главреда

О персоне: Богдан Долинце

Богдан Долинце — украинский эксперт в сфере транспорта и авиационной отрасли. Специализируется на вопросах развития авиаперевозок, логистики, инфраструктуры и топливного обеспечения транспортного сектора. Регулярно комментирует ситуацию на рынке авиатоплива, тенденции в европейской и мировой авиации, а также влияние геополитических факторов на перевозки.

Выступает в медиа в качестве аналитика по вопросам функционирования транспортных систем, в частности в контексте кризисных явлений, перебоев в цепочках поставок и изменений в спросе на пассажирские и грузовые перевозки. В своих оценках уделяет внимание экономическим последствиям для перевозчиков и пассажиров, а также перспективам адаптации рынка к новым условиям.

