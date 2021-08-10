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Профессиональные патриоты каждый день выискивают своих жертв

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

10 августа 2021, 22:29

Можно построить сто дорог в стране, аэропортов и школ, но спорсмены будут уезжать из страны, где их не ценят.

Ярослава Магучих
Ярославу Магучих травят за фото с российский спортсменкой / Reuters

10 Олимпийских медалей недополучила Украина, потому, что спортсмены уехали из страны и принесли медали тем странам, где живут сейчас.

Ярославу Магучих клинические патриоты публично, в своих соцсетях назвали ‘биомусором’ и ‘телом без идеи’, в комментариях к постам творится что-то страшное, таких слов я давно не читал в пабликах.

Каждый день в Фейсбуке назначают новых виновных в том, что спортсмены-олимпийцы говорят на русском языке, не так фотографируются, недостаточно танцуют гопак или плохо носят вышиванки, а всего лишь тренируюся, прославляют свою страну и приносят ей рекорды и медали.

Можно построить сто дорог в стране, аэропортов и школ, но спорсмены будут уезжать из страны, где их не ценят, туда, где им создадут условия и дело, конечно, не в деньгах.

Дело в том, что очень хочется, когда отказался от многого для спортивных достижений, когда успешно выступил на Олимпиаде, получить признание, а не бесконечный хейт, причём от людей, которые в своей жизни ничего, кроме ненависти не производят.

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Они не спортсмены, не тренера, у них нет и никогда не будет никаких достижений.

Они профессиональные патриоты, каждый день выискивающие своих жертв.

Это их единственная деятельность.

Читайте такжеНа Олимпиаде в Токио победил ВятровичВ Олимпиаде можно посчитать, сколько медалей недополучила страна, в бизнесе, науке, в медицине и образовании этого не видно, но количество уехавших бизнесменов, врачей, учителей, поверьте, если посчитать - шокирует.

И многие из них уехали не только из-за выгодных контрактов, но и от такого отношения.

Из тяжело посчитать, но их критически много, и все они приносят теперь медали в медицине, бизнесе и науке не в Украине!

А спортсмены, которые в условиях практически уничтоженной спортивной инфраструктуры достигают результатов - реально герои!

Увидите, пожмите им руку, поблагодарите.

Уважаемые спортсмены, спасибо что в таких условиях тренируетесь и добиваетесь результатов и реально, а не на словах прославляете свою Страну.

Олимпиада-2020 Евгений Черняк Олимпийские игры 2020 Ярослава Магучих
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