Проект Соглашения по ресурсам: плюсы, минусы, перспективы

Ладно, давайте коротко.

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Дональд Трамп / Фото: x.com/WhiteHouse

№ 1. Предполагается создание Фонда, которым совместно будут руководить представители правительств Украины и США. Напомню, что изначально должны были управлять только США.

№ 2. Фонд будет собирать и реинвестировать доходы и зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины. Речь идет о месторождениях полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов и другую инфраструктуру, в частности терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура. Но те, которые будут созданы в будущем.

№ 3. Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности Украины.

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№ 4. Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины.

Каким было предложение Зеленского? Украина получает инвестиции и оружие, США - критические материалы для конкуренции с Китаем.

Каким было обратное предложение Трампа? "Ты будешь моей колонией, отдашь свои деньги и материалы".

После решительного предложения Дональду fuck yourself (привет всем идиотам, которые советовали нам уступить перед гопником все, а не проявить принципиальность) мы пришли к соглашению о намерениях, где деньги от несуществующих до сих пор месторождений пойдут в конце концов на восстановление Украины. Или не пойдут. Стороны должны договориться об этом позже. Или нет.

Для Трампа это соглашение - шанс продемонстрировать формальные успехи. Он получит единственную победу, которая его действительно интересует - он сможет написать сообщение для МАГА о победе.

Для нас это возможность подтвердить открытость к диалогу и избежать чрезмерных экономических или политических уступок. Для Украины текущее содержание соглашения вообще почти идеальное: на большее рассчитывать при недобросовестной администрации США не было смысла, а то, что дух соглашения изменился с грабительского на партнерский - уже хорошо.

Если искать более акцентированные плюсы и минусы в этом меморандуме, то это трудновато. Но давайте попробуем.

Плюсы:

№ 1. Площадка для дальнейшего сотрудничества. Потенциально само наличие совместного соглашения стимулирует конструктивный диалог между странами. Но тут надо все же ждать либо просветления у Трампа (вряд ли), либо более вменяемой администрации.

№ 2. О гарантиях безопасности мы начинаем говорить на языке документов. Несмотря на обобщенные формулировки, само упоминание о "гарантиях безопасности" для Украины является важным сигналом. Фактически, это шаг к легитимизации идеи, что Украина нуждается (и имеет право требовать) более устойчивого международного механизма безопасности. Такие упоминания могут стать основой для более глубоких договоренностей по безопасности.

№ 3. Стороны зафиксировали то, что они в принципе способны к диалогу. Соглашение говорит о том, что есть политическая воля продолжать диалог и взаимодействие. То есть, как я и писал, bullshit Трампа так и остается bullshit. Для Украины важно демонстрировать другим партнерам готовность к сотрудничеству даже с Трампом. Тем более, когда мы демонстрируем миру опыт того, как не вестись на его ультиматумы.

Минусы:

№ 1. Отсутствие четких обязательств. Из-за стремления избежать удовлетворить всех участников, документ не приобрел конкретики относительно сроков, механизмов и этапов реализации.

№ 2. Зависимость от внутренних политических процессов в США. Фактически чтобы это соглашение начало действовать и имело долгосрочный эффект (было детализировано, вылилось в реальные инвестиционные проекты, обмен технологиями и т.д.) нужны адекватные правительства в Киеве и в Вашингтоне. И мы живем в такое время, что второе является большим вызовом.

На данный момент проект соглашения выглядит как компромисс: он не содержит прямых угроз для Украины, но и не дает масштабного прорыва в сотрудничестве. В общем, после подписания нужно следить, как соглашение будет развиваться. Как будет происходить его детализация. Если стороны вовремя конкретизируют положения, то соглашение может приобрести реальную ценность. Пока - все ушли довольными, но без денег.

Источник

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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