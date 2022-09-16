Проект бюджета на 2023 год: важные детали

Попался на глаза проект бюджета на 2023 год.

На Министерство обороны хотят выделить рекордные 850 млрд. Как много, но если присмотреться, то 500 млрд пойдет на обеспечение деятельности, из которых 324 это зарплаты военным.

Еще 350 млрд на закупку, ремонт и модернизацию военного оборудования. Вроде тоже ничего, но учитывая дефицит в 1,3 трлн и то, что его хотят закрывать с помощью внешних заимствований, то финансирование потребностей будет зависеть от помощи доноров.

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Также нет гарантий, что даже если эта сумма будет профинансирована, то она не пойдет снова на дороги. А если даже пойдет на закупку вооружения, то это может быть импорт.

Какая же реальная цифра пойдет на собственный ВПК остается загадкой.

Еще из интересного. Расходы на Министерство экономики уменьшены почти в 10 раз - с 24 млрд до 3 млрд. Как по мне, это очень показательное уменьшение, учитывая текущее импотентное руководство.

Ну и главное, не забыли государственные деятели о мобилизационной подготовке отраслей экономики. На это будет выделено аж 114 млн грн, из которых аж 57 млн пойдет на зарплаты и только 22 млн на развитие.

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