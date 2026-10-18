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Проблема не в Путине: Портников объяснил, чем Трамп отличается от Клинтона

Виталий Портников
18 октября 2026, 21:36
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Журналист напоминает, как Ельцин просил Клинтона "отдать Европу России" и не брать Украину в НАТО, а Кремль в 2021 году повторил это почти дословно.
Виталий Портников, Борис Ельцин, Билл Клинтон
Виталий Портников, Борис Ельцин и Билл Клинтон / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Goo3, wikimedia.org/Susan Biddle, wikimedia.org/Bob McNeely

Журналист Виталий Портников, опираясь на рассекреченные документы Национального архива США, напоминает о последней встрече Билла Клинтона и Бориса Ельцина в 1999 году, на которой тот хвалил Путина за жесткость и просил "отдать Европу России". По мнению автора, требования страны-агрессора к НАТО в 2021 году почти дословно повторяют слова Ельцина, а главная проблема мира сегодня заключается в том, что Трамп не продолжает политику своих предшественников. Публикуем его размышления.

19 ноября 1999 года, Стамбул. Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон в последний раз встречается с президентом России Борисом Ельциным. У обоих политиков прекрасные личные отношения, которые длятся годами, - можно сказать, что они приятельствуют. Клинтон в мемуарах будет называть Ельцина человеком "с демократией в сердце". Он еще не знает, что больше не увидится с ним как с российским президентом, ведь тот покинет пост досрочно через несколько недель - 31 декабря 1999 года. Но уже на этой встрече Ельцин будет уверенно говорить Клинтону о Путине как о своем преемнике. "Он жесткий, - говорит Клинтону Ельцин. - У него есть внутренний стержень. Он внутренне жесткий, и я сделаю все возможное, чтобы он выиграл - законно, конечно. И он выиграет. Он продолжит линию Ельцина в демократии и экономике…"

Тот, кто сейчас читает эти слова первого российского президента, может только привычно удивиться, каким неразборчивым был Ельцин и как он не разбирался в людях - иначе никогда не выбрал бы преемником человека, разрушившего его наследие. Но ведь в своей характеристике Путина как личности Ельцин оказывается удивительно точным - он ценит своего преемника именно за жесткость, а не за что-то другое. И уверены ли мы, что человек, который в советской системе дошел до статуса кандидата в члены политбюро и секретаря ЦК КПСС, а затем победил в борьбе за власть самого генерального секретаря, настолько ничего не понимал, когда воспринимал Путина как продолжателя своей политики?

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Последняя встреча Ельцина и Клинтона прерывается, когда американский президент пытается поговорить с российским коллегой об ужасе, который происходит в Чечне. Ельцин просто встает и объявляет, что они с Клинтоном говорят дольше, чем планировалось. Свою оценку Путину Ельцин дает уже на выходе из комнаты, где проходили переговоры, в ответ на вопрос Клинтона о победителе будущих президентских выборов в России.

Но именно во время этих переговоров Ельцин совершенно серьезно предлагает Клинтону "отдать Европу России". Президенты говорят о размещении на континенте элементов американской системы противоракетной обороны, и Ельцин уверен, что это усилит американское влияние, которого в Европе вообще не должно быть. "Можешь взять все остальные страны и защищать их безопасность. Я возьму Европу и обеспечу ее безопасность. Я серьезно: отдай Европу России!"

Клинтон реагирует на эти слова иронично - на то он и Клинтон. К тому же он не впервые выслушивает эти призывы от Ельцина. В марте 1997 года во время саммита в Хельсинки Ельцин предлагает Клинтону подписать соглашение, в котором будет четко указано, что НАТО не будет принимать в свои ряды бывшие советские республики и - внимание - прежде всего Украину. "Мы видим, как вы и украинцы развиваете ваши отношения. Это не помогает нам решать российско-украинские проблемы", - говорит он американскому президенту.

Клинтон снова отшучивается (на то он и Клинтон), но ни с чем не соглашается. Когда Ельцин предлагает ему заключить тайное соглашение, которое исключит возможность присоединения бывших советских республик к НАТО, он старательно разъясняет российскому президенту, к какой политической катастрофе это может привести. Но Ельцин не унимается…

Обнародованные несколько лет назад документы из Национального архива Соединенных Штатов (а я цитирую именно их) и дают ответ на вопрос, продолжил ли Путин политику Ельцина - если воспринимать эту политику без эпитетов о демократии и реформах, а как курс, направленный на сохранение российской гегемонии. И мы убедимся, что да - продолжил почти слово в слово. Ведь есть требования министерства иностранных дел России, направленные в 2021 году в американский госдепартамент и министерства иностранных дел стран - членов НАТО. Там как раз и требовалось, чтобы Соединенные Штаты и другие члены Альянса гарантировали России, что бывшие советские республики - и прежде всего Украина - не могут быть приняты в НАТО. И это полностью повторяет даже не алгоритм разговора Ельцина и Клинтона, а точное его содержание. Как и требование российского МИД убрать с территории стран, присоединившихся к НАТО после 1997 года, новейшие вооружения. Что это, как не возвращение к идее России как гаранта европейской безопасности - потому что американцы уходят?

Итак, стоит сделать несколько выводов. Первый: нужно отказаться от иллюзии, будто то, что происходит сейчас, - прихоть Путина. Нет, это реализация российской политики как таковой. Ельцин как масштабный политик старой советской школы мог бы в ситуации, в которой оказался Путин, остановиться не столько перед самой невозможностью начать войну (в Чечне ведь не остановился), сколько перед необходимостью выйти из конфликта, если он развивается не по сценарию. Но Путин, как точно подметил Ельцин, - жесткий, то есть негибкий и упрямый. Да еще и готов бросить все в печь своих желаний. Но, как это ни странно, не сам Путин является проблемой, как не был проблемой Ельцин, - российские президенты просто отражают империалистический курс своей страны, который не меняется веками.

Проблема в том, кто оказывается напротив. Клинтон прекрасно понимал, что его задача - ограничивать империалистические намерения собеседника и возвращать его к реальности, в которой другие страны тоже пользуются суверенитетом и имеют право на собственный выбор. И здесь Ельцин ничего не мог поделать. А Путин наконец дождался партнера, который относится к суверенитету меньших государств ровно так же, как он сам, - который может назвать Канаду американским штатом, требует продать Гренландию и хвастается, что управляет Венесуэлой. И да, может, Трампу и не нравится, что Путин продолжает воевать в Украине, но к невоенному ограничению суверенитета Украины он может отнестись с полным пониманием.

Да, наша проблема и проблема всего мира не только в том, что Путин варварскими методами продолжает политику Ельцина и других своих предшественников.

Наша главная проблема в том, что Трамп политику своих предшественников не продолжает.

О личности: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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