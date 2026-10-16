Признание Маска о Starshield: Невзлин объяснил, кто управляет военным Starlink

Предприниматель иронизирует над "успехами" энергетического перемирия и напоминает, что "принципиально иной подход" к Москве Трамп озвучил еще в начале срока.

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Зеленский призвал США открыть Starlink для Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikimedia.org/Wikideas1

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин обращает внимание на неожиданные откровения Илона Маска в споре с Белым домом о Starlink для ВСУ. Он объясняет, кто на самом деле контролирует военную систему Starshield, почему напряжение между Вашингтоном и Киевом сохраняется и что стоит за "принципиально иным подходом" США к принуждению Москвы к прекращению войны. Публикуем его размышления.

Украинские власти сообщают, что полноценная работа военного сегмента сети Starlink для ВСУ восстанавливается. Этому предшествовало удивительное перекладывание ответственности через СМИ между компанией Илона Маска и Белым домом. Самое интересное в этой перепалке - заявление самого Маска, который раскрыл весьма любопытные нюансы.

Оказывается, его компания управляет гражданской частью Starlink, тогда как военная система Starshield контролируется американскими властями и, в конечном счёте, самим президентом США. Именно они, по словам Маска, определяют ограничения скорости и использования Starshield. Очень интересная конструкция.

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Впрочем, напряжение между Вашингтоном и Киевом сохраняется. Владимир Зеленский дал резкие интервью, в которых назвал предложение администрации США о закупках российского дизеля предательством и заявил, что удары по российским НПЗ продолжатся. С украинским лидером тут сложно спорить - "энергетическое перемирие" настолько "успешно", что, по сведениям украинских СМИ, Киев минувшей ночью потерял собственную генерацию электроэнергии, а все три крупнейшие ТЭЦ столицы остановились в результате российских ударов.

Параллельно появляется всё больше подробностей американских мирных инициатив. Помимо прочего, сообщает FT, США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала полномасштабной войны. Причём предлагается передать эти активы под управление структуры, контролируемой Вашингтоном. Европейцы от этой идеи прогнозируемо отказались, но были впечатлены "принципиально иным подходом" к принуждению Москвы к прекращению войны.

То, что в Европе дипломатично называют "принципиально иным подходом", на самом деле было сформулировано Трампом практически сразу после вступления в должность и знаменитого скандала в Овальном кабинете. Но затем эта концепция была поставлена на паузу и вновь активирована этой осенью. Почему именно сейчас - один из самых интересных вопросов, ответ на который, вероятно, ещё будут искать исследователи.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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