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Признак грядущей гражданской войны в РФ

Владимир Пастухов
8 мая 2023, 08:38
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Все ищут в поведении Пригожина какую-то логику, хотя бы "конспирологику", - напрасный труд.
Пригожин
В поведении Пригожина логики нет / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот

В продолжение темы гражданской войны, но в практическом ключе. Пригожин – безусловный главный ньюсмейкер России последних недель. Он создает за день больше шума и драйва, чем вся АП за месяц. При этом вскрылся его недюжинный талант организатора и шоумена (без тени иронии). Это, однако, как раз и является одновременно как сильной стороной, так и уязвимостью. В своей игре он заходит слишком далеко и слишком часто выходит из берегов, чтобы у Кремля рано или поздно не возникло желание укоротить его дамбой.

Парадокс ситуации состоит в том, что за эти две недели Пригожин наговорил фейков о российских вооруженных силах на два пожизненных срока. Но поскольку он сейчас "памятник", кто ж его посадит? Думаю, ему будут слать иные сигналы. Впрочем, это вряд ли его остановит. Он стал наемным революционером не от хорошей жизни. Операция под Бахмутом, как и вся СВО, зашла в непроходимый тупик. Кто-то должен быть назначен стрелочником, и Пригожин отчаянно борется за то, чтобы этим стрелочником не стал он сам. Проблема в том, что как образно выразился один из политических конкурентов Пригожина, председатель поддерживаемого Стрелковым "Клуба рассерженных патриотов" Павел Губарев, вступив на стезю бунтаря, Евгений Пригожин сел на велосипед, и теперь, чтобы не упасть, ему придется непрерывно крутить педали.

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Причем чем выше горка, тем сильнее придется крутить. А вот спрыгнуть с этого велосипеда не так просто, как запрыгнуть на него. Революция засасывает своих детей. Уже не важно, что по этому поводу думает сам Пригожин – это он так прикалывается или так бредит. Его велосипед тащит его вперед по колее, которая ведет в ад почище Бахмута.

Все ищут в поведении Пригожина какую-то логику, хотя бы "конспирологику", - напрасный труд.

Ее там нет, его действия иррациональны, как и действия всех его оппонентов, кураторов и прокураторов. И в нарастании этой иррациональности я вижу главный эмпирический признак перехода гражданской войны в России в фазу открытого горения. Однажды мы проснемся и поймем, что это утро стрелецкой казни.

Источник

Евгений Пригожин
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