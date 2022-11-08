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Принудить нас к переговорам с Путиным невозможно

Алексей Арестович

Военный эксперт, аналитик

8 ноября 2022, 05:42

Путин - международный военный преступник. С такими не договариваются. Таких судят.

Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот соцсети

Все так называемые "…переговоры Москвы и Вашингтона", которые "…вовсю обсуждаются в западной прессе" - это российская информационная операция.

Кремлю как воздух нужна пауза месяца в три: подтянуть мобилизованных, подкопить иранские ракеты и драндулеты, успеть поднять технику с хранения и немножко подморозить Украину, и - с новыми силами продолжить войну.

Три главных месседжа этой кампании: "Украину принудят к переговорам", "если Украина будет упираться, Запад откажет ей в поддержке", "Украина должна отменить решение о том, что она не будет вести переговоры с Путиным".

Итак. Принудить нас к переговорам с Путиным невозможно. Это четко дал понять Президент и данное решение пересмотру не подлежит. Путин - международный военный преступник. С такими не договариваются. Таких судят.

К тому же он, скорее всего, не доживет до конца войны (как минимум, как политическая фигура). Зачем говорить с трупом?..

В отношении государства "Российская Федерация" переговорная позиция у нас есть. Мы готовы начать переговоры с ее новым политическим руководством на следующих, хорошо известных условиях:

- вывод войск со всей территории Украины.

Предмет переговоров:

- выдача военных преступников,

- возврат всех захваченных пленных,

- выплата репараций,

- правила дальнейшего сосуществования.

Это не мы не готовы к переговорам. Это РФ не хочет переговоров. Кремль хочет выполнения его условий - оставить за ним все "завоёванные" территории. Это не переговорная позиция. Это ультиматум.

Напоминаю, что пока Кремль стоит в этой позе, Силы обороны Украины освободили 37%, захваченной российскими войсками с 24 февраля. Ситуация такова: - кто-то медленно и методично продвигается к освобождению всей своей территории, а кто-то стоит в ультимативной позе.

Ну, нам так даже удобнее. Поэтому, наш мессидж предельно чёткий и ясный:

- РФ предлагает не переговоры, а ультиматум. Мы готовы к переговорам - с новым российским руководством, а ультиматум мы свернём трубочкой и засунем прямо в Севастополь.

2. Запад никогда не откажет нам в поддержке. По причинам, лежащим в самом Западе и в его международных задачах. Запад просто не может позволить себе ни проиграть, ни даже компромиссов, потому, что это будет означать конец Запада в прежнем виде.

У этого объяснения есть практическое подтверждение:

- количество и номенклатура вооружений и военной техники, которое нам передаёт Запад постоянно расширяются,

- бюджеты на военное производство и разворачивание военной инфраструктуры на Западе растут самым стремительным образом.

Наиболее болезненный факт для Путина - Европа проснулась и раскручивает механизм готовности к военным вызовам все мощнее и мощнее.

Стремительно расширяющимся военными мерам со стороны Запада, Путин смог противопоставить несколько организованных статей в западных СМИ и несколько заявлений западных политиков (как правило, с приставкой экс-).

Нужно понимать, что подобная риторика всегда будет иметь место, ибо сильная сторона западной цивилизации - это публичная полемика.

Но нужно и понимать, что это - отдельные голоса на маргинесе, против сформированной коллективный позиции Запада и его стратегических планов.

——

Силы обороны продолжают свою методичную работу по перемалыванию противника.

Ежесуточные потери только мобилизованных россиян сейчас - не менее сотни безвозвратных.

Будет больше.

Мы все уже достаточно взрослые на девятый месяц войны, чтобы не путать реальную политику с информационными кампаниями.

А нет - разъясним. Да, нам бывает тяжело. Но нужно помнить, за что мы боремся. Проиграем, дадим слабину, мы не просто проиграем, нас не будет физически, вместо нас будет одна гигантская Буча.

"Важко, але варто".

Идем вперёд, к победе.

Шаг за шагом.

Источник

Алексей Арестович
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