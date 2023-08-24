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Пригожина убрал не Путин

Александр Кочетков
24 августа 2023, 19:10
448
Если бы Путин хотел разобраться с бывшим другом и поваром, то Пригожина просто бы арестовали, как это произошло с Суровикиным.
Пригожина убрал не Путин
Пригожин погиб / коллаж Главред, фото kremlin.ru, скриншот с видео

Считаю, что с вероятностью 99% Пригожин и Уткин — все. Не 100% потому, что у Пригожина была (или есть) зверская чуйка, он готовился прятаться, и у него хватило бы цинизма и возможностей устроить кровавое шоу для маскировки побега.

Но этот аспект значения уже не имеет: в общественном поле "Вагнер" признан обезглавленным.

При этом не могу согласиться с огромным хором тех, кто считает, что Пригожину отомстил именно Путин. По моему убеждению, заказчики дерзкого и удачного покушения другие.

видео дня

Если бы Путин хотел разобраться с бывшим другом и поваром, то Пригожина просто бы арестовали, как это произошло с Суровикиным, и делали бы с ним что угодно. Но Пригожин чувствовал себя довольно уверенно, передвигался самолетами, появлялся в информационном пространстве. Все подтверждает то, что он смог договориться с Путиным, убедить его в собственной полезности. В частности, в Африке, создавая там зоны напряженности, что давало бы чемоданному фюрерку дополнительные рычаги для давления на партнеров и союзников Украины.

Еще вызывает вопрос форма покушения. Это не путинская ФСБ-шная стилистика. Там следовало бы ожидать яда, как было с Навальным, или какого-то нападения неизвестно кого. Спецслужбы не меняют отработанную схему действий, потому что в них не так много исполнителей высшего уровня.

А тут посреди недоимперии бабах зенитной ракетой, о чем говорят характерные отверстия от поражающих элементов на обломках пригожинского авиалайнера. Совокупность признаков делает для меня более вероятной версию, что это военное руководство РФ.

Видимо, у Пригожина немного притормозило с Нигером, на что, кстати, намекает его последнее дурацкое видео. Вот Шойгу с Герасимовым и воспользовались моментом — свели счеты.

Кто-то говорит, что Пригожин уже проиграл им аппаратную борьбу и не создавал опасности. Это так, но российская власть и общество в целом пропитаны зековскими понятиями. Поэтому если не ответить жестко на наезды, которые совершал против МО Пригожин, то по тамошним нормам — это добровольно признать себя "опущенным". С соответствующим отношением как руководства, так и подчиненных.

Если моя версия верна (это станет понятным в течение месяца), то это значит, что Путин слабеет. Настолько, что начинаются события, не санкционированные им.

О прогрессирующей слабости фюрера свидетельствует также и постоянное использование путинского двойника - того, которой рефлекторно путает, на какой руке у него часы и встречи с которыми не надо ожидать в карантине.

Соответственно, в конце этого, в начале следующего года в недоимперии могут начаться интересные процессы. Власть в России неделима, поэтому кремлевские руководители обязательно вцепятся друг другу в глотку. И покушения на известных влиятельных людей могут стать системой. Кадыров уже готовится перебраться в Саудовскую Аравию?

Борьба за власть в Кремле безусловно в пользу Украины. И может стать весомым фактором победы.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Евгений Пригожин Александр Кочетков
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