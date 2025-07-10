Вернувшись в Белый Дом, настоящий Трамп должен был бы в первые 24 часа выдвинуть Путину ультиматум о полном выходе из Украины.

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Трампа подменили.

Точно, подменили. Это единственный рациональный вывод, который можно сделать из того интервью Д. Трампа, которое обнародовало CNN и в котором он обещает разбомбить Москву, если Путин нападет на Украину, а также Пекин, если Си Цзиньпин нападет на Тайвань.

Напомню, что подобной дерзости не позволял себе никогда ни один президент США. Р. Рейган лишь шутил об этом перед началом радиоэфира, а Дж. Буш-младший обещал сделать это, но только с российскими силами вторжения в Грузию, а не с Москвой.

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И это ещё неопытный осторожный Трамп на своём первом сроке пребывания в Белом Доме!

Вернувшись в Белый Дом, настоящий Трамп должен был бы в первые 24 часа выдвинуть Путину ультиматум о полном выходе из Украины (как и обещал во время предвыборной кампании), а затем начать бить по кремлю "Томагавками". Но этот, что на троне, вводит против всего мира драконовские тарифы, а путину лишь дает бесконечные две недели, чтобы тот нашел в середине себя тягу к миру...

Президента Трампа подменили после покушения! Сейчас Штатами руководит российский робот Федор, который запрограммирован в Сколково еще А. Чубайсом только обещать, но ничего не делать. И скоро И. Маск об этом расскажет подробно!

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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