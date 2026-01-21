Что ему ещё нужно сделать, чтобы его безумие признали все?

Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

На глазах всего мира идёт реалити-шоу "Белый дом 2". Сюжет простой: президент США решительно сходит с ума, а его соратники, подчинённые, поклонники, партнёры делают вид, что ничего не происходит. Сколько это может продолжаться — я не знаю. То, что Трамп страдает клиническим нарциссизмом, было известно давно. Этот диагноз, а также асоциальное расстройство личности поставила, в частности, его племянница, известный психолог Мэри Трамп.

В первый свой срок Трамп как-то мог притворяться относительно вменяемым и удерживать себя от откровенно безумных поступков. Однако болезнь не стоит на месте. Трамп стареет, впадает в маразм и теряет остатки самоконтроля. Мы видим, как его слова и поступки становятся всё безумнее, как он увлекается то одной, то другой сверхценной параноидальной идеей — будь то получение Нобелевской премии мира или захват Гренландии.

Более того, он хочет стать, по сути, президентом земного шара, возглавив создаваемый им "Совет мира", куда он приглашает (правда, за миллиард долларов — алчность — это его константа, независимо от развития болезни) мировых лидеров, включая кровавых диктаторов Путина и Лукашенко. Последним письмом норвежскому премьеру, где он вновь жалуется, что Норвегия не дала ему Нобеля, и фактически угрожает в отместку захватить Гренландию, Трамп взял новую планку безумия (надо отметить, что премьер Норвегии не имеет отношения ни к премии мира, ни к Гренландии).

Что ему ещё нужно сделать, чтобы его безумие признали все? Объявить себя императором Вселенной, а также новым Христом, Буддой и Наполеоном, публично помочиться на портрет Байдена/мастурбировать на портрет Путина, принять от соратников в дар Луну?

Боюсь, и в этом случае его холуйское окружение, большинство конгрессменов-республиканцев и MAGA-электорат будут делать вид, что ничего странного не происходит.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

