Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Президент США решительно сходит с ума

Игорь Эйдман
21 января 2026, 19:10
191
Что ему ещё нужно сделать, чтобы его безумие признали все?
Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии
Трамп ввел пошлины против Европы из-за Гренландии / коллаж: Главред, фото: Facebook, Википедия

На глазах всего мира идёт реалити-шоу "Белый дом 2". Сюжет простой: президент США решительно сходит с ума, а его соратники, подчинённые, поклонники, партнёры делают вид, что ничего не происходит. Сколько это может продолжаться — я не знаю. То, что Трамп страдает клиническим нарциссизмом, было известно давно. Этот диагноз, а также асоциальное расстройство личности поставила, в частности, его племянница, известный психолог Мэри Трамп.

В первый свой срок Трамп как-то мог притворяться относительно вменяемым и удерживать себя от откровенно безумных поступков. Однако болезнь не стоит на месте. Трамп стареет, впадает в маразм и теряет остатки самоконтроля. Мы видим, как его слова и поступки становятся всё безумнее, как он увлекается то одной, то другой сверхценной параноидальной идеей — будь то получение Нобелевской премии мира или захват Гренландии.

Более того, он хочет стать, по сути, президентом земного шара, возглавив создаваемый им "Совет мира", куда он приглашает (правда, за миллиард долларов — алчность — это его константа, независимо от развития болезни) мировых лидеров, включая кровавых диктаторов Путина и Лукашенко. Последним письмом норвежскому премьеру, где он вновь жалуется, что Норвегия не дала ему Нобеля, и фактически угрожает в отместку захватить Гренландию, Трамп взял новую планку безумия (надо отметить, что премьер Норвегии не имеет отношения ни к премии мира, ни к Гренландии).

видео дня

Что ему ещё нужно сделать, чтобы его безумие признали все? Объявить себя императором Вселенной, а также новым Христом, Буддой и Наполеоном, публично помочиться на портрет Байдена/мастурбировать на портрет Путина, принять от соратников в дар Луну?

Боюсь, и в этом случае его холуйское окружение, большинство конгрессменов-республиканцев и MAGA-электорат будут делать вид, что ничего странного не происходит.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Игорь Эйдман война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:13Энергетика
Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:32Война
Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 января

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

Последние новости

20:13

Вернется ли Киев к графикам отключений света: в ДТЭК ответили

20:03

Блэкауты бьют по карману: украинцев предупредили, как может измениться цена в чеке

19:57

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

19:46

Ситуация в экономике критическая: СМИ узнали, что РФ в поисках денег на войну

19:43

Звезда "Маски-Шоу" показал редкое фото с коллегами

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:37

Головоломка для людей с острым зрением: найдите кролика среди кошек за 11 секунд

19:32

Трамп выступил с неоднозначным заявлением о Зеленском и Путине - что сказал

19:16

Золотая малина: названы фильмы-претенденты на "анти Оскар"

19:10

Президент США решительно сходит с умамнение

Реклама
18:58

Нехватка мощности после атак осталась: как будут отключать свет в четверг, 22 января

18:58

Что на самом деле произойдет, если оставить зарядное устройство подключенным к розетке

18:51

Враг оказался в ловушке, но фронт будет двигаться: военный выступил с заявлением

18:38

Джей Ди Вэнс в четвертый раз станет отцом - детали

18:30

Почти 20-градусный мороз: какие регионы накроет новая волна похолодания

18:25

За считанные минуты: хитрый способ очистить кастрюлю от нагара внутриВидео

18:23

Учебники скрывали - странные страсти Гоголя, Леси Украинки и Степана БандерыВидео

18:22

Костюк удивил решением: Динамо определило главного форварда на весну

18:06

"Нас не остановить": Трамп признался, как без военной силы получит ГренландиюВидео

18:02

Не только вкусно, но и полезно: какие чаи стоит пить ежедневно

17:57

Рыдающий принц Гарри заявил, что жизнь Маркл превратилась в "несчастье"

Реклама
17:48

Зеленский встретится с Трампом в Давосе: СМИ узнали когда и зачем

17:22

Можно ли есть гранат с косточками: ответ, который удивит многихВидео

17:20

"Расслабляться нельзя": Григорий Козловский призвал бизнес к активной помощи ВСУ актуально

17:13

Брак голливудской украинки Милы Кунис с Эштоном Кутчером трещит по швам - СМИ

17:05

"Не позднее месяца": ПФУ предупредил украинцев о новом правиле "детских" выплат

17:01

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

16:58

Елена Тополя ответила на слухи об изменах в браке: "До всех дойдем"Видео

16:41

Трамп выступил на форуме в Давосе и сделал заявление об Украине и Путине - что сказал

16:30

Почти все допускают три ошибки: как ускорить зарядку телефона

16:27

Мороз начнет постепенно спадать: на Тернопольщину надвигается потепление

16:21

Серьезный удар по логистике врага: партизаны устроили мощную диверсию в РФ

16:12

Алла Пугачева готовит грандиозное возвращение — детали

16:06

"Съедят": жена Решетника рассказала, что пугает ее больше, чем отсутствие света

15:57

В Житомире появятся необычные троллейбусы: чем они уникальны (фото)

15:56

Только в одном городе 4000 домов без тепла: Зеленский - о сложной ситуации в энергетике

15:54

Почти 70 лет жило с "неправильным" названием - что это за город Украины

15:44

Виктория Бэкхем отвернулась от сына и заплаканной невестки: в сети всплыло видеоВидео

15:41

Экс-глава "Укрэнерго" погиб прямо на подстанции - СМИ назвали причину смерти

15:40

Чтобы избежать штрафа: водителей призвали проверить омыватель в авто

15:28

"Сдержанный оптимизм": Буданов сделал новое заявление о сроках окончания войны

Реклама
15:08

"Нас тут бомбят": Притула позвонил Молочному после начала вторжения РФ

15:02

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФВидео

14:44

Код Вселенной в дате рождения: какие люди наделены особым даром

14:35

В Киеве во время работ умер слесарь: Кличко рассказал, что на самом деле произошло

14:33

Вышла тайно замуж и прячет детей: куда делась бывшая жена Цекало

14:26

Хищение миллионов по "зеленому" тарифу: экс-чиновник ОП среди подозреваемых в схеме

14:10

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

13:52

Колючие, но теплые: раскрыт секрет старых советских шерстяных одеял

13:37

"Не будет легко": известный украинский писатель мобилизуется в ВСУ

13:35

Морозный антициклон отступает из Украины: названа дата ощутимого потепления

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять