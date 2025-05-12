Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампа

Заявление Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, к сожалению, существенно сужает поле для маневра украинской стороны.

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Дональд Трамп / скриншот

Но, если отвлечься от понятных эмоций, ключевой вопрос сейчас - как адекватно отреагировать и на заявление Трампа и на текущую предпереговорную ситуацию. Надо понимать, что наш отказ от мирных переговоров это как раз то, чего хочет Путин, чтобы подставить нас перед Трампом, и обвинить именно Украину в нежелании договариваться о завершении войны.

Во-первых, надо напомнить нашим американским партнерам, что Украина не против переговоров, но переговоры должны быть о полном и безусловном прекращении огня, хотя бы на 30 дней с последующим продлением режима прекращения огня. И что это наша общая позиция с США, которая была согласована на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта 2025 года. И слово "немедленно" более целесообразно применять по отношению к России с жестким требованием прекратить огонь с 12 мая.

Во-вторых, можно подтвердить готовность Украины к мирным переговорам, но одновременно надо подчеркнуть, что Украина будет обсуждать только вопрос о порядке и технических параметрах прекращения огня. Переговоры по всем остальным вопросам могут быть только в условиях прекращения огня. Если Россия хочет вернуться к стамбульским переговорам, то первое, что она должна сделать - отменить решение об аннексии четырех украинских регионов, потому что на момент этих переговоров Россия признавала эти регионы украинской территорией. И тогда мы должны вернуться к ключевому вопросу стамбульских переговоров - выводу российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Но все это только после прекращения огня.

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В-третьих, для того, чтобы администрация Трампа могла убедиться, кто и чего хочет на переговорах, и как оценивать ход и результаты этих переговоров, их представитель должен принять участие в переговорах между Россией и Украиной.

Также стоит срочно провести консультации с европейскими партнерами, с которыми совместно было согласовано заявление о необходимости 30-дневного прекращения огня уже с 12 мая. Нужно согласовать дальнейшие совместные действия, в частности в контактах с администрацией Трампа. Для Президента Макрона есть смысл вновь позвонить другу Дональду и убедить его в необходимости жесткого заявления США в адрес России с требованием НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь с 12 мая.

Заявление Зеленского о том, что он лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая - это продолжение активной тактической игры вокруг темы мирных переговоров. Это не о переговорах, а о готовности к переговорам. Формально это призыв к Путину, а реально является сигналом для главного арбитра из Вашингтона - Президента США Дональда Трампа. На самом деле, и заявление Путина с предложением о переговорах в Стамбуле - это также для Трампа. Все это предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампа.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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