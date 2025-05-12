Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампа

Владимир Фесенко
12 мая 2025, 06:27
22
Заявление Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры в Стамбуле, к сожалению, существенно сужает поле для маневра украинской стороны.
Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампа
Дональд Трамп / скриншот

Но, если отвлечься от понятных эмоций, ключевой вопрос сейчас - как адекватно отреагировать и на заявление Трампа и на текущую предпереговорную ситуацию. Надо понимать, что наш отказ от мирных переговоров это как раз то, чего хочет Путин, чтобы подставить нас перед Трампом, и обвинить именно Украину в нежелании договариваться о завершении войны.

Во-первых, надо напомнить нашим американским партнерам, что Украина не против переговоров, но переговоры должны быть о полном и безусловном прекращении огня, хотя бы на 30 дней с последующим продлением режима прекращения огня. И что это наша общая позиция с США, которая была согласована на переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) 11 марта 2025 года. И слово "немедленно" более целесообразно применять по отношению к России с жестким требованием прекратить огонь с 12 мая.

Во-вторых, можно подтвердить готовность Украины к мирным переговорам, но одновременно надо подчеркнуть, что Украина будет обсуждать только вопрос о порядке и технических параметрах прекращения огня. Переговоры по всем остальным вопросам могут быть только в условиях прекращения огня. Если Россия хочет вернуться к стамбульским переговорам, то первое, что она должна сделать - отменить решение об аннексии четырех украинских регионов, потому что на момент этих переговоров Россия признавала эти регионы украинской территорией. И тогда мы должны вернуться к ключевому вопросу стамбульских переговоров - выводу российских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Но все это только после прекращения огня.

видео дня

В-третьих, для того, чтобы администрация Трампа могла убедиться, кто и чего хочет на переговорах, и как оценивать ход и результаты этих переговоров, их представитель должен принять участие в переговорах между Россией и Украиной.

Также стоит срочно провести консультации с европейскими партнерами, с которыми совместно было согласовано заявление о необходимости 30-дневного прекращения огня уже с 12 мая. Нужно согласовать дальнейшие совместные действия, в частности в контактах с администрацией Трампа. Для Президента Макрона есть смысл вновь позвонить другу Дональду и убедить его в необходимости жесткого заявления США в адрес России с требованием НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь с 12 мая.

Заявление Зеленского о том, что он лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая - это продолжение активной тактической игры вокруг темы мирных переговоров. Это не о переговорах, а о готовности к переговорам. Формально это призыв к Путину, а реально является сигналом для главного арбитра из Вашингтона - Президента США Дональда Трампа. На самом деле, и заявление Путина с предложением о переговорах в Стамбуле - это также для Трампа. Все это предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампа.

Источник

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

00:33Политика
"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

23:15Синоптик
Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налета

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Где тюлень среди медведей: только самые внимательные найдут его за 6 секунд

Где тюлень среди медведей: только самые внимательные найдут его за 6 секунд

Последние новости

06:27

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампа

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

05:15

Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

04:45

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забытьВидео

04:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
03:55

Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - КоваленкоВидео

03:30

"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРКВидео

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

Реклама
00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

23:15

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

22:45

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:43

"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился ПутинВидео

22:21

Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

22:09

В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

21:49

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

21:20

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

21:18

Парад лома: как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площадимнение

Реклама
20:55

Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

20:47

Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхакВидео

20:41

"Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции": Зеленский сделал заявление

20:31

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

20:21

Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

19:16

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

18:49

Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

18:31

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

18:26

Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

18:21

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

18:06

К вам придет счастье и здоровье: строгие приметы 12 мая

17:31

Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

17:20

Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

17:14

El Кравчук показал страстные объятия с известной певицей

16:55

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

16:32

Будут форсировать Днепр: в ОПУ назвали основные направления атак россиян

Реклама
16:17

"Явно мало": Мерц о предложении Путина насчет переговоров без прекращения огня

15:47

"Вопрос не очень актуален": Сопонару рассказала о своем будущем материнстве

15:45

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 мая

15:35

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие

15:30

К любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с осторожностью - эксперт

15:17

Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ

15:09

Как раньше назывался Ивано-Франковск и какие абсурдные названия он мог получить при СССРВидео

14:50

У Лаврова отвергли перемирие и разразились резким "условием" Путина

14:30

"Не сторонюсь": звезда "Женского врача" признался, почему не пошел на фронт

14:30

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять