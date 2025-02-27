Право воевать: что на самом деле сказал Трамп?

О том, насколько мы живем в извращенной антитрамповской реальности свидетельствует вот это интервью.

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Дональд Трамп / фото: скриншот из видео

Кажется хайпить против Трампа и Маска стало новым трендом в нашей реальности. Почему-то я не встретил опровержений об отключении Старлинков от борцов с российской пропагандой, как и то, что Трамп закрывает какую-то базу в Греции. Вот вам вчерашнее полное интервью о сделке, Украине и санкциях против рф.

Журналист: Правда ли, что Зеленский прибудет в пятницу для подписания соглашения?

Дональд Трамп: Да, я слышал, что он приедет в пятницу. Если он хочет, мне это подходит. Он хотел бы подписать его со мной. Я понимаю, что это большая сделка, очень большая сделка. .... Она может быть на триллион, может быть на любую сумму, но это редкоземельные минералы и другие вещи. И смотрите, мы тратим сотни миллиардов на то, что Украина и Россия воюют. .... Мы потратили $350 млрд, и хотим их вернуть. Поэтому американские налогоплательщики получат свои деньги обратно (по официальным данным американских инспекторов, США потратили на поддержку Украины и партнеров около $183 млрд).

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Ж: По этому соглашению, что Украина получит взамен?

Трамп: $350 млрд, много военной техники, право воевать дальше, и в первую очередь - право воевать. (Из контекста всего разговора выглядит, что Дональд Трамп здесь говорит о предыдущей поддержке Украины. До и после этого он несколько раз повторил, что хочет вернуть $350 млрд американским налогоплательщикам). Украина очень смелая, они хорошие солдаты. Но без США, наших денег и военного оборудования эта война закончилась бы за очень короткий промежуток времени. Вообще, помните знаменитые Джавелины? Это был я. Это был не Обама, не Байден, не кто-то другой. Это был я.

Ж: Как долго Украина будет обеспечена оборудованием и боеприпасами?

Трамп: Это может длиться некоторое время, возможно, пока мы не достигнем соглашения с Россией. Нам надо договориться с Россией, иначе - это будет продолжаться. ... Но теперь мы вернем наши деньги в том или ином виде.

Ж: Будете ли вы оказывать Украине военную поддержку в будущем, в рамках мирного соглашения?

Трамп: Люди будут это сделать. Я думаю, что по большей части за это будет ответственна Европа. Европейские страны будут отвечать за это.

Ж: Но Эммануэль Макрон просил о поддержке США?

Трамп: Посмотрим, сейчас мы в процессе переговоров. Мы будем говорить об общей безопасности для Украины позже. Я не думаю, что это будет проблемой, есть много людей, которые хотят этим заняться. И я говорил об этом с Россией, у них, кажется, не было с этим проблем. Поэтому думаю, они понимают, что не вернутся, когда мы это сделаем.

Ж: Предоставляли бы США, скажем, ПВО?

Трамп: Я вам только что сказал - пока мы ничего не предоставляем. Это про Европу. Они предоставили $100 млрд, а мы $350 млрд, это несправедливо.

Ж: Обсуждали ли вы возможность соглашения о недрах на украинской земле, которую сейчас контролирует Россия?

Трамп: Я хотел бы также купить полезные ископаемые на российской земле. Они тоже имеют очень хорошие редкоземельные минералы. Это также замечательно для России, потому что мы могли бы заключать сделки. У них очень ценные земли, которые не используются, поэтому нечто подобное может произойти.

Ж: Рассматриваете ли вы снятие санкций с России?

Трамп: Нет, пока санкций никто не снимал. Думаю, когда-то мы это рассмотрим, но пока мы не соглашались снять санкции ни с кого.

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Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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