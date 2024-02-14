УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Потерянное время: о разорванных "нейронных связях" в управлении ВСУ

Роман Доник
14 февраля 2024, 08:38
Сейчас уже столкнулись с ситуацией, когда некоторые командиры бригад (особенно ТРО) не выполняют распоряжения и поручения за подписью Шапталы и Залужного которые им не выгодны.
Потерянное время: о разорванных 'нейронных связях' в управлении ВСУ
Александр Сырский / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Больше всего, меня сейчас пугает потерянное время из-за разорванных условных "нейронных связей" в управлении ВСУ. Особенно в молодых направлениях, которые держались на персоналиях. Нет, в глобальном и на стратегическом уровне управления потеряно не будет. Будет временной провал в темах, которые не являются фундаментальными и основными в вооруженных силах. Это, как раз все то новое и необычное, что появилось за последние два года уже во время войны.

Сразу успокою, это не будет касаться беспилотных систем, потому что они сейчас определены приоритетными. А вот те вещи, которые не признаны, а делались и делаются на "политической воле" и личной ответственности, и только начинают оформляться в систему, могут застопориться и впасть в кому. Вот например вопрос подготовки пилотов, может некоторое время начать буксовать. Там где это зависело от подписи поручения или распоряжения должностного лица, чье место сейчас занял другой офицер. Или подготовка такмедов, которая часто не прописана в руководящих документах, а делается инициативными людьми очень часто вопреки системе. Потому что для каждого шага который делается не по правилам системы, надо законное основание.

видео дня

Например, чтобы взять на обучение людей, их надо собрать из подразделений и отправить в определенную точку. А на основании чего? На основании поручения или распоряжения. Это так работает военная бюрократия и учет. Без этого нельзя. А сейчас людям, которые зашли на должности головы забиты на 100% текучкой и попыткой как можно скорее войти в состояние дел по самым важным направлениям.

Через какое-то время важные направления снова заработают и тогда появится время на менее важные.

И так постепенно оно все вернется и до всего дойдут руки. Но это время. Все пилотные проекты, все новаторские какие-то темы, все то, что начало работать полтора года назад, год назад, полгода и еще не оформлено в систему, будет замирать. Потому что это все в самом конце "пищевой цепи".

И это то, чего я боялся и боюсь больше всего. Потерянное время. Где снова придется повторять весь путь, убеждать и доказывать, чтобы появилось доверие к тому, что предлагается. Чтобы у новых людей появилась уверенность в нужности того, что делается. А это возможно только при наличии результата. Результата на поле боя. И это тоже большой временной интервал.

Сейчас уже столкнулись с ситуацией, когда некоторые командиры бригад (особенно ТРО) не выполняют распоряжения и поручения за подписью Шапталы и Залужного которые им не выгодны. Есть распоряжение отправить людей в командировку? Людям отказывают и говорят что эти подписи уже не действительны. Такая вот история. То ли холуйство. То ли бестолковость из-за непонимания что фамилия на документах ничего не значит пока нет отмены приказа или нового распоряжения. Это старая болезнь армейская. Все замирает.

А еще, всем чиновникам в погонах очень хочется простых решений, которые они сейчас будут изо всех сил пытаться реализовать чтобы показать свою эффективность во время изменений и прохождения зоны турбулентности.

Это выглядит примерно так - а предоставьте предложения по тем вопросам которые у вас так хорошо работают. Для того чтобы мы их могли масштабировать. Когда начинаешь объяснять, что надо менять полностью подход, что это тяжелая работа с каждым бойцом и офицером, что это отбор и "перетягивание в свою веру", что это процесс на месяцы, то уважаемые господа полковники и генералы теряют заинтересованность. Потому что они в такое не умеют. Они умеют в два листа А4 формата с текстом, чтобы разослать по войскам, квадратно гнездовым методом приказать выполнять и доложить, какие они молодцы, как они учли и что теперь все будет хорошо.

А когда хорошо не получается, они рождают новые 2-3 листа, называют это передовым опытом и анализом и снова квадратно гнездовым по войскам.

И опять они молодцы, все сделали хорошо. Что там где-то в полях и подразделениях как ничего не работало так ничего не работает, то уже не их забота. Они еще позже "смены" разошлют. Или на повышение пойдут.

Очень боюсь что потеряем время. Время которое такой дорогой ценой нам вырывали те кто уже погиб, кто получил ранения, кто сейчас стоит насмерть чтобы мы могли подготовить им замену. Очень боюсь.

Кто такой Роман Доник?

Роман Доник (род. 2 сентября 1968, Харьков) - активист Революции достоинства и волонтер, который осуществляет обеспечение украинских военных в ходе войны на востоке Украины. Основатель и руководитель волонтерской группы Романа Доника.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Александр Сырский Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Magura уничтожила "Цезаря": в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в Крыму

Magura уничтожила "Цезаря": в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в Крыму

10:22 Украина
Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму: в ВСУ раскрыли детали

09:34 Украина
РФ имеет численное преимущество: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

РФ имеет численное преимущество: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

09:13 Украина
Все главные новости

Популярное

Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь 36810

Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь

Любовник-альфонс предательницы Ани Лорак высказался про их роман 8788

Любовник-альфонс предательницы Ани Лорак высказался про их роман

Дрожал от страха и фальшиво выл: Киркоров выступил перед оккупантами на фронте 7887

Дрожал от страха и фальшиво выл: Киркоров выступил перед оккупантами на фронте

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый 7886

Что нельзя клеить суперклеем: простые советы, которые должен знать каждый

Последние новости

10:39

"Бои в старой части города": в МВА раскрыли детали о ситуации в Авдеевке

10:22

Magura уничтожила "Цезаря": в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в КрымуВидео

10:06

"Младенца похоронили вместе с мамой": история семьи, которую РФ сожгла заживо в Харькове

09:56

Кабаевой больше нет: СМИ узнали о новой любовнице ПутинаВидео

09:48

Мирные переговоры с Украиной: в разведке Эстонии отреагировали на заявления РФ

Розумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогствоРозумный: РФ рискует потерять земли – могут появиться Южнорусский край и Кубанское герцогство
09:34

Украина уничтожила российский корабль Цезарь Куников в Крыму: в ВСУ раскрыли деталиВидео

09:13

РФ имеет численное преимущество: Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте

08:45

В Сенате США придумали, как обойти отказ Джонсона голосовать за помощь Украине – Politico

08:40

Гороскоп на завтра 15 февраля 2024: Водолей - назревают перемены, Рыбам - важный звонок

Реклама
08:38

Потерянное время: о разорванных "нейронных связях" в управлении ВСУмнение

08:32

Что означает "цмулити" и "гайнувати": языковед объяснил колоритные словаВидео

08:29

Бойцы ГУР сокрушили БДК РФ Цезарь Куников в Крыму, корабль затонул – УП

07:49

Республиканец Джонсон не будет выносить помощь Украине на рассмотрение Конгресса - NYT

07:35

Нужно найти спрятанного человека за 4 секунды: сложная загадка для самых сообразительных

07:34

В Крыму прогремели взрывы: поражен десантный корабль войск РФ – соцсетиВидео

07:30

РФ нападет на страны Балтии и получит по зубам: астролог предсказал крах плана МосквыВидео

07:28

Эстония скоро может закрыть границы с Россией: в чем причина

06:45

РФ ударила по больнице и жилому дому в Селидово: под завалами - люди, в том числе и ребенокФотоВидео

06:30

Почему в Украине не создали собственное дальнобойное оружие?мнение

05:30

Беглец Арестович отметился новым бредом об Украине: "приплел" Путина и гороскоп

Реклама
05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти букву E за 6 секунд

05:00

После слухов об уходе со службы: Виталий Козловский записал видеообращение

04:30

РФ может переключиться на другую область в случае неудач на Донетчине и Луганщине – Черник

03:45

Газон будет густым и зеленым: как правильно вычесывать его весной

03:20

Угроза окружения Авдеевки: названы три "дороги жизни" для ВСУ

02:55

"Благодаря мне заработала много денег": путинист Трамп попер буром на Тейлор Свифт

01:38

Необходимо "сверхзвуковое зрение", чтобы найти змею: головоломка на скорость

13 февраля, вторник
23:54

"Гений стыда": Билык жестко обратилась к спевшему ее песню на Донбассе Киркорову

23:20

Третья квитанция за газ: как придется украинцам иначе за него платить

22:57

Выше мамы, копия папы: взрослая дочь Тома Круза прогулялась по Нью-Йорку

22:42

Карма догнала: путинистка Кудрявцева снова в больнице и "выпала" надолго

22:40

"Ситуация ухудшается": враг контролирует логистику в Авдеевке – DeepState

22:40

Бойцам ВСУ хотят намного повысить надбавки и пособия: в ВР зарегистрирован проект

22:39

США ни перед кем не склоняются и перед Путиным тоже: Байден бурно выступил в Конгрессе

22:29

Звезда сериала "Школа" закрутила роман с мужчиной старшее ее на 10 лет

22:19

Не хотел быть в одной комнате: принц Гарри избегал члена королевской семьи

22:14

В Украину врывается почти 7-бальная магнитная буря: как долго она продлится

21:50

Звезда "Киборгов" впервые после развода рассказал о новом романе

21:46

Мать Королевой подлизалась к ее мужу-стриптизеру

21:46

Мощное укрепление на трех направлениях: Зеленский анонсировал усиление на фронте

Реклама
21:03

В Украине банки готовы к переписыванию курса доллара: что произошло и стоит ли беспокоиться

20:56

Сможет ли Киев "отжать" украинские земли в РФ: эксперт дал неожиданный ответ

20:45

Что нельзя делать 14 февраля: запреты, которые уберегут от беды

20:40

Путин предлагал США "заморозить" войну с Украиной, но получил "отпор" - Reuters

20:32

Владимир Дантес показал смешной диалог с крошкой-сыном Даши Кацуриной про мамуВидео

20:25

Настя Каменских прилетела к Потапу в Колумбию и похвасталась фото

19:54

Польские фермеры готовят полную блокаду границы с Украиной

19:49

ВСУ перешли к оборонной операции: Сырский рассказал о новом этапе войны

19:48

Как правильно заряжать Айфон: простые способы сохранить смартфон в целостиВидео

19:29

В Украину сунет погода с аномальными температурами: где будет теплее всего

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять