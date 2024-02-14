Потерянное время: о разорванных 'нейронных связях' в управлении ВСУ

Сейчас уже столкнулись с ситуацией, когда некоторые командиры бригад (особенно ТРО) не выполняют распоряжения и поручения за подписью Шапталы и Залужного которые им не выгодны.

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Александр Сырский / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

Больше всего, меня сейчас пугает потерянное время из-за разорванных условных "нейронных связей" в управлении ВСУ. Особенно в молодых направлениях, которые держались на персоналиях. Нет, в глобальном и на стратегическом уровне управления потеряно не будет. Будет временной провал в темах, которые не являются фундаментальными и основными в вооруженных силах. Это, как раз все то новое и необычное, что появилось за последние два года уже во время войны.

Сразу успокою, это не будет касаться беспилотных систем, потому что они сейчас определены приоритетными. А вот те вещи, которые не признаны, а делались и делаются на "политической воле" и личной ответственности, и только начинают оформляться в систему, могут застопориться и впасть в кому. Вот например вопрос подготовки пилотов, может некоторое время начать буксовать. Там где это зависело от подписи поручения или распоряжения должностного лица, чье место сейчас занял другой офицер. Или подготовка такмедов, которая часто не прописана в руководящих документах, а делается инициативными людьми очень часто вопреки системе. Потому что для каждого шага который делается не по правилам системы, надо законное основание.

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Например, чтобы взять на обучение людей, их надо собрать из подразделений и отправить в определенную точку. А на основании чего? На основании поручения или распоряжения. Это так работает военная бюрократия и учет. Без этого нельзя. А сейчас людям, которые зашли на должности головы забиты на 100% текучкой и попыткой как можно скорее войти в состояние дел по самым важным направлениям.

Через какое-то время важные направления снова заработают и тогда появится время на менее важные.

И так постепенно оно все вернется и до всего дойдут руки. Но это время. Все пилотные проекты, все новаторские какие-то темы, все то, что начало работать полтора года назад, год назад, полгода и еще не оформлено в систему, будет замирать. Потому что это все в самом конце "пищевой цепи".

И это то, чего я боялся и боюсь больше всего. Потерянное время. Где снова придется повторять весь путь, убеждать и доказывать, чтобы появилось доверие к тому, что предлагается. Чтобы у новых людей появилась уверенность в нужности того, что делается. А это возможно только при наличии результата. Результата на поле боя. И это тоже большой временной интервал.

Сейчас уже столкнулись с ситуацией, когда некоторые командиры бригад (особенно ТРО) не выполняют распоряжения и поручения за подписью Шапталы и Залужного которые им не выгодны. Есть распоряжение отправить людей в командировку? Людям отказывают и говорят что эти подписи уже не действительны. Такая вот история. То ли холуйство. То ли бестолковость из-за непонимания что фамилия на документах ничего не значит пока нет отмены приказа или нового распоряжения. Это старая болезнь армейская. Все замирает.

А еще, всем чиновникам в погонах очень хочется простых решений, которые они сейчас будут изо всех сил пытаться реализовать чтобы показать свою эффективность во время изменений и прохождения зоны турбулентности.

Это выглядит примерно так - а предоставьте предложения по тем вопросам которые у вас так хорошо работают. Для того чтобы мы их могли масштабировать. Когда начинаешь объяснять, что надо менять полностью подход, что это тяжелая работа с каждым бойцом и офицером, что это отбор и "перетягивание в свою веру", что это процесс на месяцы, то уважаемые господа полковники и генералы теряют заинтересованность. Потому что они в такое не умеют. Они умеют в два листа А4 формата с текстом, чтобы разослать по войскам, квадратно гнездовым методом приказать выполнять и доложить, какие они молодцы, как они учли и что теперь все будет хорошо.

А когда хорошо не получается, они рождают новые 2-3 листа, называют это передовым опытом и анализом и снова квадратно гнездовым по войскам.

И опять они молодцы, все сделали хорошо. Что там где-то в полях и подразделениях как ничего не работало так ничего не работает, то уже не их забота. Они еще позже "смены" разошлют. Или на повышение пойдут.

Очень боюсь что потеряем время. Время которое такой дорогой ценой нам вырывали те кто уже погиб, кто получил ранения, кто сейчас стоит насмерть чтобы мы могли подготовить им замену. Очень боюсь.

Кто такой Роман Доник? Роман Доник (род. 2 сентября 1968, Харьков) - активист Революции достоинства и волонтер, который осуществляет обеспечение украинских военных в ходе войны на востоке Украины. Основатель и руководитель волонтерской группы Романа Доника.

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