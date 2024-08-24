Потери огромные: как Путин теряет своих оккупантов

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.
На 19 августа 2024 года в нашей базе 66574 человека, по которым есть полные сведения, и более 450 имён, где есть какие-то расхождения.
За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 1056 единиц. Число сравнительно свежих потерь убитыми, которые признают в РФ, составляет порядка 120 в день.
Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС со 2 августа данные не обновили, у них в списке 61831 человек.
Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Они не отражают реальную численность (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.
Из заметного за неделю.
1.Точечный осмотр кладбищ в регионах РФ подтверждает, что масштабы скрытых потерь ещё предстоит установить. Например, частичный осмотр одного - Морского - кладбища во Владивостоке привёл к увеличению численности зафиксированных потерь в Приморском крае на 8%.
Во Владивостоке три основных кладбища, также убитых в Украине оккупантов хоронят в Уссурийске, в посёлке Галёнки и других точках. По Уссурийску у нас частично данные есть – зафиксировано 62 захоронения. А по тем же Галёнкам – нет. А место интересное.
Как и множество других поселений в Приморье, Галёнки основаны в 1892 г. переселенцами из Украины (из Конотопского уезда). 40 лет назад там был открыт Восточный центр дальней космической связи, где находится самый крупный полноповоротный радиотелескоп в РФ (крупнее только в оккупированном Крыму). В общем, надо будет разобраться.
Видна динамика участия подразделений из региона в боевых действиях. Так, в июне в Приморский край активно шли гробы, в июле было затишье, зафиксированные потери снизились в три раза, в августе всё вернулось на прежний уровень, т.е., пополнились и возобновили мясные штурмы.
Потери из Приморья в значительной мере – это 155 бригада морской пехоты. Которая закопала в Украине уже три своих состава.
Уточнение с кладбищ увеличило цифры потерь в Орловской области на 14%, в Томской – 9% и т.д.
Стоит подчеркнуть, что осмотренные места – в свободном доступе. А есть множество мест, куда доступа нет или он затруднён. Особенно в провинции.
2.Беглый анализ данных о потерях свидетельствует, что усреднённая продолжительность жизни наёмника в росармии – до двух месяцев. Сейчас потоком идут сообщения типа "подписал контракт в июне – убит в июле". Чётко подтверждаются гипотезы о покупке богатыми регионами наёмников менее состоятельных. Из интересных попался наёмник из Белгорода: продался подороже - заключил контракт в Москве, вернулся в Белгородскую область, два месяца заготавливал древесину. В мае отправился в Харьковскую область наступать со стороны Купянска. Где и закончил своё существование.
3. Разрыв в потерях между регионами продолжает нарастать. В Белгороде за неделю признали 11 убитых. Это столько же, сколько суммарно (!) в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В Москве – 6. Москва и Кавказ воюют преимущественно в тиктоке. Умирают другие.
Лидеры в абсолютных цифрах:
• Краснодарский край – 3021
• Башкортостан – 2648
• Татарстан – 2408
• Свердловская область – 2316
• Пермский край – 2038
• Челябинская область – 1973
• Самарская область – 1681
• Московская область – 1578
• Иркутская область – 1560
• Саратовская область – 1531
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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