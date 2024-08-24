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Потери огромные: как Путин теряет своих оккупантов

Алексей Копытько
24 августа 2024, 06:10
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На 19 августа 2024 года в нашей базе 66574 человека, по которым есть полные сведения, и более 450 имён, где есть какие-то расхождения.
Потери огромные: как Путин теряет своих оккупантов
Путин и войска РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

На 19 августа 2024 года в нашей базе 66574 человека, по которым есть полные сведения, и более 450 имён, где есть какие-то расхождения.

За неделю число признанных в РФ потерь выросло на 1056 единиц. Число сравнительно свежих потерь убитыми, которые признают в РФ, составляет порядка 120 в день.

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Российский проект "Медиазона" и российская служба ВВС со 2 августа данные не обновили, у них в списке 61831 человек.

Не устаю повторять, что это самые МИНИМАЛЬНЫЕ потери убитыми. Они не отражают реальную численность (которая выше в разы), но позволяют улавливать некоторые тенденции.

Из заметного за неделю.

1.Точечный осмотр кладбищ в регионах РФ подтверждает, что масштабы скрытых потерь ещё предстоит установить. Например, частичный осмотр одного - Морского - кладбища во Владивостоке привёл к увеличению численности зафиксированных потерь в Приморском крае на 8%.

Во Владивостоке три основных кладбища, также убитых в Украине оккупантов хоронят в Уссурийске, в посёлке Галёнки и других точках. По Уссурийску у нас частично данные есть – зафиксировано 62 захоронения. А по тем же Галёнкам – нет. А место интересное.

Как и множество других поселений в Приморье, Галёнки основаны в 1892 г. переселенцами из Украины (из Конотопского уезда). 40 лет назад там был открыт Восточный центр дальней космической связи, где находится самый крупный полноповоротный радиотелескоп в РФ (крупнее только в оккупированном Крыму). В общем, надо будет разобраться.

Видна динамика участия подразделений из региона в боевых действиях. Так, в июне в Приморский край активно шли гробы, в июле было затишье, зафиксированные потери снизились в три раза, в августе всё вернулось на прежний уровень, т.е., пополнились и возобновили мясные штурмы.

Потери из Приморья в значительной мере – это 155 бригада морской пехоты. Которая закопала в Украине уже три своих состава.

Уточнение с кладбищ увеличило цифры потерь в Орловской области на 14%, в Томской – 9% и т.д.

Стоит подчеркнуть, что осмотренные места – в свободном доступе. А есть множество мест, куда доступа нет или он затруднён. Особенно в провинции.

2.Беглый анализ данных о потерях свидетельствует, что усреднённая продолжительность жизни наёмника в росармии – до двух месяцев. Сейчас потоком идут сообщения типа "подписал контракт в июне – убит в июле". Чётко подтверждаются гипотезы о покупке богатыми регионами наёмников менее состоятельных. Из интересных попался наёмник из Белгорода: продался подороже - заключил контракт в Москве, вернулся в Белгородскую область, два месяца заготавливал древесину. В мае отправился в Харьковскую область наступать со стороны Купянска. Где и закончил своё существование.

3. Разрыв в потерях между регионами продолжает нарастать. В Белгороде за неделю признали 11 убитых. Это столько же, сколько суммарно (!) в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. В Москве – 6. Москва и Кавказ воюют преимущественно в тиктоке. Умирают другие.

Лидеры в абсолютных цифрах:

• Краснодарский край – 3021

• Башкортостан – 2648

• Татарстан – 2408

• Свердловская область – 2316

• Пермский край – 2038

• Челябинская область – 1973

• Самарская область – 1681

• Московская область – 1578

• Иркутская область – 1560

• Саратовская область – 1531

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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война в Украине война России и Украины Алексей Копытько
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