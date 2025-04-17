Потери и результаты наступления оккупантов за вторую неделю апреля в цифрах

Первая неделя апреля показывает очередной прирост – пропорцию 366/1 км². Вторая неделя апреля показала коррекцию в 259/1 км².

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За вторую неделю апреля 2025 года РОВ захватили +71 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава РОВ за вторую неделю апреля составляют 8 870. Это ниже показателей первой недели, но в этом нет ничего удивительного. Коррекция потерь будет осуществляться до конца месяца. Но нынешнее изменение пропорции обусловлено ещё и тем, что РОВ стали чаще применять механизированную компоненту, что позволило изменить пропорцию потерь личного состава на 1 км² в лучшую сторону для РОВ, но всё равно намного худшую чем в 2024 или начале 2025.

Иными словами, на 1 км² украинской земли с начала апреля клалось по 259 тел оккупантов.

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При этом, пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км². В марте РОВ пропорция составил 304/1 км².

Первая неделя апреля показывает очередной прирост – пропорцию 366/1 км². Вторая неделя апреля показала коррекцию в 259/1 км².

Тем не менее, даже с учётом месячной коррекции, потери РОВ вполне могут превысить показатель не только января 2025 года, но при определённых обстоятельствах и марта.

Тенденция роста потерь сохраняется.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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