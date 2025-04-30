После Рима: маленькие поводы для оптимизма

После переговоров, судя по всему, в Кремле боятся, что теперь мяч будет на стороне России и они должны согласовать предложения по ЗАЭС.

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Переговоры в Риме / Коллаж: Главред, фото: ОП

Со вчерашнего вечера в российском информпространстве резко усилилась антитрамповская риторика. Пока от разного уровня экспертов и политологов. И это на фоне заявления Путина о том, что он якобы готов к прямым переговорам с Украиной без каких-либо предварительных условий.

И такой "накат" явно срежиссирован сверху. Судя по всему, Кремлю не понравилось все то, что вчера происходило в Риме.

Здесь мы должны понять, что стратегия Путина в отношении Трампа состоит из нескольких вещей.

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1. Не подставиться и максимально льстить (отсюда и портреты Трампа, и заявления, что мирные предложения Трампа войдут в учебник по истории.

2. Делать все возможное и невозможное, чтобы сорвать переговоры руками украинцев. Путин, за последний месяц дважды почти достиг цели и дважды недооценил влияние Европы, как посредника (точнее, влияние Макрона и Стармера).

3. Путин ставит почти все на экономическую сделку, опять-таки, недооценивая роль Европы. По этому, Кремль почти добился того, что удалось разорвать тему Украины и все остальные темы в двусторонних отношениях с США.

После переговоров, судя по всему, в Кремле боятся, что теперь мяч будет на стороне России и они должны согласовать предложения по ЗАЭС, выходу из Харьковщины и т.д. Насколько я понимаю, их план был простым: Украина откажется от предложений по Крыму и России не нужно будет публично говорить, что они соглашаются на все остальные пункты плана. Похоже, что в переговорах с Трампом сейчас удалось найти некую формулировку по Крыму, которая может устроить и США и нас.

Исходя из вышесказанного, можно допустить, что Путин снова начнет играть в любимую игру "тянуть время". И цель затягивания та же, что и была раньше: на следующем этапе переговоров, пробовать их сорвать руками украинцев. Параллельно, он будет продвигать идею прямых переговоров с Украиной, но цель та же: тянуть время и обвинять Украину в недоговороспособности.

Также отдельно хочу подчеркнуть: после Рима появились определенные оптимистические надежды. Но главный сдерживающий фактор - Путин, который хочет одновременно и продолжить войну, и снять санкции. И что здесь победит сказать очень сложно.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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