Предупреждение властям: почему Британия заговорила о планах Кремля

Евгений Мураев / УНИАН

Недавно Министерство иностранных дел Великобритании заявило о наличии доказательств сговора по установлению пророссийской власти в Украине на фоне планов Кремля по вторжению в Украину. Отдельно данные разведок Британии указывают на то, что российские власти стремятся установить пророссийского лидера в Киеве, а в качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Евгений Мураев.

Заметно, что Великобритания ищет пути для усиления своего влияния на европейском пространстве, потому что после выхода из ЕС она нуждается в новых зонах влияния. Плюс есть достаточно неоднозначная ситуация с внутренними рейтингами премьера Бориса Джонсона, которая проявляется в геополитическом плане. То есть здесь мы видим, что Великобритания, в отличие от сильнейших стран ЕС, Франции и Германии, занимает более активную позицию в вопросе Украины. Направление в свое время военного корабля к Черному морю, передача оружия, заявления о вероятной оси Британия-Польша-Украина с одной стороны, свидетельствуют о том, что новыми сферами влияния Британия может рассматривать страны Восточной Европы, которые недовольны позицией ЕС, а с другой - осознают опасность со стороны РФ.

И это - первый важный момент, который объясняет активность Британии в украинском вопросе.

Второй момент - в Украине, при усиленном противостоянии между Зеленским и Порошенко, то есть двумя лицами, которые продолжают утомлять общество, открывается окно возможностей для третьих политических сил. В частности, не очень удачная попытка власти начать судебное рассмотрение дела Порошенко-Медведчука, что способствовало непредсказуемому росту рейтинга Порошенко, или же, наоборот, кто-то из политтехнологов партии власти надеялся на то, что Порошенко единолично возглавит пальму первенства и таким образом выйдет во второй тур президентских выборов, где будет удобным партнером для Зеленского. Последние соцопросы показывают, что их рейтинг почти сравнялся - у Порошенко есть восходящий вектор, но при этом у него есть "потолок" огромного антирейтинга. Но при этом падение рейтинга Зеленского не остановлено, поэтому в дальнейшем будет возникать вопрос, попадет ли во второй тур сам президент, что и создает возможности для третьих заинтересованных сторон.

И из этих политических сил наименьшие шансы имеют те, кто воспринимается как пророссийские - у них есть тот же "потолок", но он связан с российской ориентацией. И поэтому электоральных возможностей у представителей партий ОПЗЖ, НАШ и подобных для победы на президентских выборах нет - шансы у тех, кто имеет нейтральную позицию, или в воображении общества связан не с политикой, то есть медийные персонажи-аналоги Зеленского.

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Так что какие бы ни перехватывались разговоры и кто бы ни говорил о гетманстве и так далее, реальных возможностей для победы на президентских выборах демократическим способом у лиц вроде Мураева нет - они могут рассчитывать разве что на попадание в парламент.

Читайте также"РФ назначит главой оккупационного правительства": Мураев прокомментировал заявление МИД БританииНапомню, с нынешними тенденциями ситуация у Слуги народа катастрофическая - другого политического проекта власть не создала, соответственно, будет возникать вопрос о коалиции и коалиционном правительстве. Это правительство может создаваться различными политическими силами. Сейчас их немного, и именно в этом заключается проблема власти, потому что для нее неприемлемы ни ОПЗЖ, ни ЕС, а среди приемлемых проходит в будущий парламент не так много.

Поэтому можно ли воспринимать как реалистичную угрозу, которая выдвинула британская разведка - вряд ли. Но это, скорее, вопрос не об угрозе, а об оговорке (например, как предостережение о коалиции в новой Верховной Раде через 2,5 года) со стороны партнеров, которые, в отличие от Франции и Германии, хотят содействовать Украине в ее противостоянии с Россией.

Следствием этого будет еще большее усиление стратегического партнерства с Британией, причем не только в вопросе военной разведки, но и последующей постепенной ориентации бизнеса именно на Великобританию.

То есть Украина нашла себе союзника. Но публикация этих данных свидетельствует не столько о планах России, а сколько о заинтересованности Британии участвовать в усилении отношений с Украиной. Именно для этого ей нужно предоставлять информацию, и насколько эта информация проверена и реалистична (потому что усиление интереса к Украине фактически происходит только в последнее время), разведка Британии еще не осознала. Для них это направление достаточно новое и разбираться в том, реальная это угроза или это перехват обычных переговоров, которых могут быть тысячи, у них еще не было времени. Уже заметно желание, но им надо больше времени на понимание ситуации.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда