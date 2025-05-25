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Понты Путина: для кого эти все заявления?

Юрий Богданов
25 мая 2025, 19:17
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РФ не планирует честных переговоров и будет воевать, пока выход из войны не станет для Путина единственным способом сохранить режим.
украинские территории, Путин
Путинские понты и блеф являются основным приемом российской дипломатии / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

У России два главных оружия - понты и военные преступления. И текущее обострение воинственной риторики руководства РФ - все эти "буферные зоны", "нелегитимный Зеленский", "устранение режима" - об этом. Путинские понты и блеф являются основным приемом российской дипломатии, особенно активным последние три года. Главный триггер активизации этой риторики сейчас - отказ Украины капитулировать, несмотря на давление со стороны Трампа и России. Поэтому Россия решила продолжить линию на эскалацию информационного давления.

РФ уже не способна к реальному усилению военного давления для достижения заявленных целей. Наблюдается непрерывное снижение ее военного и экономического потенциала, что подтверждается:

1. Исчерпанием запасов артиллерии и бронетехники, растущей зависимостью от внешних поставщиков вооружений (например, КНДР по артиллерийским снарядам).

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2. Негативной макроэкономической динамикой при отсутствии инвестиций, включая ограниченную инвестиционную активность Китая. Так, прямые китайские инвестиции за годы войны не демонстрируют какой-либо положительной динамики.

3. Тактика "мясных штурмов" в конце концов может настолько истощить российский потенциал, что проблемой будет удержание того, что уже захвачено.

4. Внутренне экономическая ситуация в РФ характеризуется пессимистическими ожиданиями и накоплением общественной усталости от войны.

Поэтому российская риторическая эскалация преследует несколько целей:

1. Влияние на администрацию Д. Трампа. Попытка убедить американское руководство (подтвердить мысли в голове Трампа) в якобы непобедимости РФ и ее способности к длительной войне с целью побуждения к усилению давления на Украину и ЕС.

2. Внутриполитическая стабилизация. Проекция уверенности на внутреннюю аудиторию (элиты и население) для нивелирования растущей усталости от войны и ухудшения социально-экономической ситуации.

3. Тестирование реакции Запада и дестабилизация Украины: Зондирование границ допустимого в международной реакции, а также предоставление пропагандистских нарративов лояльным политическим силам и агентам влияния на Западе и антиукраинским элементам в Украине и за рубежом. Целью является дискредитация украинской государственности, в частности через атаки на легитимность украинской власти.

Однако эффективность указанной российской стратегии ограничивается рядом факторов:

1. Устойчивость украинского государства и украинского общества, которые, несмотря на все попытки их расшатать, держатся довольно монолитно.

2. Объективная неспособность РФ реализовать заявленные угрозы военным путем. Например, создание масштабной "буферной зоны" требует в 10 раз больших территориальных достижений, чем за весь предыдущий год.

3. Консолидированная позиция Украины и Европы ограничивают возможности Трампа для давления на Украину.

4. Пророссийская риторика Трампа становится все большей проблемой для него. Слабая позиция в отношении Путина (при отсутствии реальных уступок со стороны Кремля) негативно воспринимается в самих США. Что уже побудило республиканцев работать над ссылкой санкций.

Стратегия Украины в текущих условиях заключается в продолжении курса на истощение России. Основная цель - максимальное ослабление военного и экономического потенциала РФ через максимально дорогой для россиян обмен территорий на время и потери.

Конечной целью является создание условий для перехвата стратегической инициативы после критического истощения сил врага - по аналогии с "стодневным наступлением" Антанты в Первой мировой войне.

Эта стратегия безальтернативна, поскольку РФ не планирует честных переговоров и будет воевать, пока выход из войны не станет для Путина единственным способом сохранить режим.

Главная задача украинской и европейской дипломатии - не дать Западу купиться на российский блеф. Чем хуже ситуация для РФ, тем больше будет "понтов" и меньше реальной способности. Украинскому обществу важно выдержать все это давление психологически и нейтрализовать враждебное информационное воздействие - внутреннее и внешнее. Особенно во время российской летней кампании. Выдержать - единственный реальный путь к миру.

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Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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