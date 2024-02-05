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Помощь США для Украины: страх перед Трампом или здравый смысл

Иван Яковина
5 февраля 2024, 19:10
Дональд Трамп уже заявил, что выступает категорически против законопроекта и потребовал от своих сторонников в Конгрессе голосовать против.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Американские сенаторы обеих партий представили согласованный законопроект об усилении южной границы и наведении порядка в иммиграционной сфере.

Этот же законопроект предусматривает выделение $65 млрд. Украине в качестве военной и экономической помощи.

Дональд Трамп уже заявил, что выступает категорически против законопроекта и потребовал от своих сторонников в Конгрессе голосовать против.

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Дело в том, что хаос на "дырявой границе" - очень выгодная с предвыборной точки зрения тема. Она позволяет бить "слабого и беспомощного" Байдена наотмашь. Если сейчас навести порядок на границе, то к ноябрьским выборам президента эта тема уйдет, а Байден запишет себе в актив разрешение тяжелейшего кризиса. Трамп не хочет давать ему такой победы, поэтому и призывает своих людей голосовать против. Многие так и проголосуют.

Однако!

Многие конгрессмены (особенно из южных штатов) оказались в крайне неудобной ситуации. С одной стороны, они очень боятся Трампа и не хотят идти против его воли.

Но с другой стороны, их избиратели требуют навести порядок на границе СЕЙЧАС, а не когда-нибудь в перспективе. Голосуя против этого законопроекта, они предлагают своим избирателям мучаться неопределенно долгое время ради победы Трампа на выборах. Простой народ мучаться не желает и вообще не слишком рад такому размену.

Тем более что в этом законопроекте ради выделения помощи Украине демократы пошли на беспрецедентные уступки республиканцам по миграционным вопросам. Законопроект получился действительно очень жестким в отношении нелегальной миграции.

Теперь демократы говорят республиканцам: "Если мы сейчас его не принимаем, то в будущем даже не надейтесь на наше сотрудничество в этой теме. Сейчас или никогда".

Республиканцы в Конгрессе это понимают, и очень хотят его принять. Но боятся гнева Трампа, который обещает мстить ренегатам, которые проголосуют "за".

Но те же конгрессмены понимают, что дальше демократы будут годами петь их избирателям, что они-то были согласны на максимально жестокие меры, а вот республиканцы – отказались принять законопроект, чем обрекли своих избирателей в приграничных регионах США на многие годы нарастающего хаоса и упадка.

В общем, сейчас увидим, что преобладает в Республиканской партии – страх перед Трампом или здравый смысл и уважение к интересам избирателей.

Я подозреваю, что все-таки победит страх перед Трампом, так как он уже давно превратил Республиканскую партию в тоталитарную секту имени себя.

Кто такой Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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