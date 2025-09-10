Поляки, это лишь предвкушение того, что нас ждёт

Скажет ли кто-нибудь на этот раз о контрабанде дронов в Польше? Кстати, какие последствия ждут "экспертов", включая, к сожалению, военных и прокуроров, которые несли подобную чушь?
Что должно произойти, чтобы мы наконец поняли, что происходит? Неужели после сегодняшней ночи мы продолжим позволять московским троллям, пророссийским политикам и обиженным людям плести байки о том, что Украина втягивает нас в войну? Чёрт возьми, Украина?!
Неужели какой-нибудь политик наконец наберётся смелости сказать: "Мы сами позволили втянуть себя в войну. Сегодня вместе с Украиной мы должны защищаться от российской агрессии, и нет ничего важнее"?
Или, может быть, мы подожмём хвосты, скажем, как недавно один из министров президента, что Украина подталкивает к нам дроны, и сделаем вид, что ничего не произошло?
Конечно, эта ночь, к сожалению, лишь предвкушение того, что нас ждёт. Украинцы уже пережили 1294 такие ночи.
О персоне: Павел Боболович
Освещает польско-украинские отношения более 30 лет. С 2013 года - корреспондент Wnet Media в Украине, руководитель восточной редакции Radio Wnet, соучредитель Radio Unet, соучредитель и редактор Stop Fake PL. Писал фельетоны и статьи, в частности, для Kurier Lubelski, Przewodnik Katolicki, Kurier Wnet. Также сотрудничал с Радио Люблин и с TVP INFO как корреспондент в Украине. В 2014 году получил награду Ассоциации польских журналистов за освещение событий на Майдане, через год был награжден премией имени Казимежа Дзевановского от СДП. В 2022 году получил орден "За заслуги" III степени от Президента Украины, также в 2022 году награжден "Ангелусом Люблинщины" в номинации "Ангелус медиакультуры".
