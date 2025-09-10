Украинцы уже пережили 1294 такие ночи.

Скажет ли кто-нибудь на этот раз о контрабанде дронов в Польше? Кстати, какие последствия ждут "экспертов", включая, к сожалению, военных и прокуроров, которые несли подобную чушь?

Что должно произойти, чтобы мы наконец поняли, что происходит? Неужели после сегодняшней ночи мы продолжим позволять московским троллям, пророссийским политикам и обиженным людям плести байки о том, что Украина втягивает нас в войну? Чёрт возьми, Украина?!

Неужели какой-нибудь политик наконец наберётся смелости сказать: "Мы сами позволили втянуть себя в войну. Сегодня вместе с Украиной мы должны защищаться от российской агрессии, и нет ничего важнее"?

Или, может быть, мы подожмём хвосты, скажем, как недавно один из министров президента, что Украина подталкивает к нам дроны, и сделаем вид, что ничего не произошло?

Конечно, эта ночь, к сожалению, лишь предвкушение того, что нас ждёт. Украинцы уже пережили 1294 такие ночи.

