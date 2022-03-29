Политическая порнография Кремля: на какую победу над Украиной рассчитывает Путин

Под видом перемирия Россия пытается пропихнуть создание "Донбасса-2", т.е. расширения "серой зоны" или даже присоединения части украинских территорий к РФ.
В кремлевских телеграмм-каналах скорбят: нужно перемирие. При этом упование на перемирие подается как "гуманизм", мол, главное – остановить кровопролитие. Но это – лукавство.
Под "перемирием" имеется в виду: зафиксировать территориальный захват, заморозить позиции по состоянию на 29 марта. Получится "Донбасс-2": возникнет линия разделения, и она будет заминирована с двух сторон.
Таким образом, без какого-либо мирного договора де-факто итогом войны станет расширение "серой зоны" или даже "присоединение" части украинских территорий к России.
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Это будет означать, что, провалив военную кампанию, устроив гуманитарную катастрофу на 10 миллионов беженцев, заведя Россию под "адские санкции" и глобальный экономический бойкот, Путин выйдет из войны с "победой". Так это будет подано безропотному и запуганному населению РФ.
В ответ на это предложение Зеленский сказал, что переговоры по мирному договору вполне возможны и возможен компромисс по центральной теме Кремля – нейтральный статус Украины. Но такого рода переговоры возможны только после того, как российские войска вернутся туда, где они были по состоянию на 23 февраля. Вот это и будет "перемирием". То самое перемирие, из которого возможен в дальнейшем и мирный договор.
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Смысл слов Зеленского понятен: Кремль не одержал военной победы в этой войне, Украина не разгромлена, и она не будет подписывать "акт о капитуляции" с односторонними требованиями Кремля.
Поэтому скулеж московских публицистов о скорейшем перемирии – это политическая порнография. Это вой шакалов о перемирии в пользу агрессора.
Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага)