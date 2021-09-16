Пока Россия шантажирует Европу, платить цену за газ придется Украине

Цена на газ в Европе достигла более 900 долларов за 1000 кубометров / Getty Images

Россия доминирует на газовом рынке Европы - она обеспечивает 41 процент газа по импорту, что значительно превышает норматив ЕС о "трети из одного источника". Соответственно, она имеет возможности влиять на рынок, который оказался дестабилизированным вследствие ограничений экономической активности из-за карантина.

Напомню, что в прошлом году цена на газ в Европе была невиданно дешева и опускалась ниже 50 долларов за 1000 кубометров. Сейчас маятник качнулся в другую сторону и этим воспользовалась Россия для того, чтобы протолкнуть "Северный поток-2", ведь неоднократно звучали нарративы с российской стороны - от Газпрома и ряда спикеров - о том, что, мол, когда достроится газопровод и если Европа не будет препятствовать, то на европейский рынок придет больше газа и цены упадут. Хотя возможности доставить больше газа на рынок ЕС имеются и без СП-2, Россия сознательно не увеличивает поставок, потому что пытается осуществить ценовую эскалацию, чтобы заставить европейцев потом отказаться от приведения СП-2 в соответствие с европейским законодательством. Мол, потом европейские страны предстанут перед выбором - либо продолжать придерживаться своих "бумажек" газовой директивы ЕС, либо мерзнуть.

Сейчас Россия подала документы на сертификацию первой нитки "Северного потока". Если они получат сертификацию, то, конечно, они потом сделают интервенцию за рынок, но не с целью обвала цены на газ, а чтобы показать динамику уменьшения цены - мол, сертифицируйте вторую нитку ПП-2 и тогда все будет "в шоколаде".

На самом деле, элементы шантажа присутствуют еще с мая текущего года, но прямо сейчас Россия играет на повышении цены. Также они могут играть и на снижении, однако, скорее всего, Россия будет удерживать высокую цену на газ. Условно говоря, если сейчас цена на газ превышает 900 долларов, то они сделают "подарок" европейцам и снизят цену на 100 долларов, мотивируя тем, что это бизнес и "нам так выгодно".

Не думаю, что эта стратегия будет однозначно успешной. Ведь если они установят слишком высокие цены, то, во-первых, сжиженный газ с азиатских рынков начнет больше идти в Европу, а во-вторых, в Европе начнут больше сжигать угля, ведь несмотря на всю европропаганду, он никуда не делся. Цена на уголь, конечно, тоже выросла, но не так безумно, как на природный газ, поэтому те же немцы будут спокойно жечь уголь и таким образом объем импортируемого газа будет сокращаться.

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Поэтому текущий выигрыш России приносит краткосрочный результат Газпрому, однако в долгосрочной перспективе это стратегия потери рынка, потому что чем выше цена, тем больше будет предложение со стороны других поставщиков.

Главная задача Газпрома сейчас - протянуть "Северный поток-2", поэтому они предпочитают краткосрочные эффекты, чтобы попугать европейцев и получить свое.

Кроме того, этим они пытаются показать, что даже готовы пойти, опять же, ради спасения Европы от холодной зимы и газового голода, даже не дожидаясь, когда немецкий регулятор выдаст сертификат ПП-2 (что тоже, кстати, под вопросом), на уплату штрафов и начать эксплуатацию ранее.

И несмотря на рост цены на газ на европейских хабах, для украинских бытовых потребителей она будет такой, которая определена летними продуктами Нафтогаза, то есть 7,96 гривен за 1000 кубометров. Коммерческого и импортированного газа пока не так много, но, конечно, по мере того, как Украина будет входить в следующий год, импортировать газ придется и цена на него будет другой. Но текущий рост на нас отразитс повышением тарифов на коммунальные услуги, в частности, на поставках тепла и горячей воды.

Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газаВместе с тем, я бы не рисовал катастрофических сценариев (по крайней мере, пока). Проблемы могут начаться уже в этом сезоне, ведь неизвестно, какой будет зима, но более проблемным может стать следующий отопительный сезон, если в Европе будут держаться высокие цены на газ. Потому что рядовой украинский потребитель, как правило, человек с небольшими доходами, поэтому рост цен на газ пропорционально тому, как это происходит на европейском рынке, приведет к социальному взрыву. Поэтому понятно, что власть пытается удержать тарифы на газ на каком-то минимальном (исходя из нынешних обстоятельств) уровне. Но это будет иметь обратный эффект, ведь за дешевый газ все равно придется платить потребителям.

Поэтому эта ситуация не выглядит слишком оптимистичной, но она и не катастрофическая. В 2009 году Украина уже проходила полную остановку поставок и транзита газа через Украину. Единственное отличие того, что сейчас делает Газпром, в том, что они встроили все это в канву гибридной агрессии против Украины и, в отличие от 2014 года, когда одномоментно были прекращены поставки газа, сейчас он делает то же самое, но медленнее, потому что теперь они бьют по транзиту.

Михаил Гончар президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда