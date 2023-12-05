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Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долго

Юрий Богданов
5 декабря 2023, 19:10
Все ошибки можно объяснить логически, признать, отрефлексировать и идти с этим дальше. Учесть и провести следующий год по другому.
Почему выиграть эту войну будет крайне дорого и долго
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Давайте проговорим одну важную вещь о текущей повестке дня. И о войне, и не о войне.

Все это спекулятивное обсуждение летне-осенней кампании Сил обороны, текущих дел на фронте и в тылу, все политически-эмоциональные и просто эмоциональные разборки в Украине, большая часть западной аналитики сейчас - это попытка найти рациональное объяснение чему не случилось чуда. Ну, то есть почему при виде "леопардов" русская армия не убежала за Уральский хребет.

Анализировать почему чуда не произошло и при этом не очень смотреть в зеркало. Реальность заключается в том, что просчеты сделали прочь все. От наших уважаемых "мастеров управляемой эскалации" Байдена и Салливана, еврочиновников и других партнеров, которые ошиблись и в ожиданиях, и в объемах необходимых ресурсов. И к нашим политикам и военным, на разных уровнях.

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Ошибки эти, преимущественно, вполне естественны. Преимущественно они продиктованы вызванной войной неопределенностью, нехваткой данных и когнитивными искажениями. Например, поразительной неэффективностью россиян 2022 года и ее экстраполяцией в том числе на их оборонные способности.

То есть все ошибки можно объяснить логически, признать, отрефлексировать и идти с этим дальше. Учесть и провести следующий год по другому.

Да, скорей всего, в конце концов и будет. Но в том и существует пословица "У победы много родителей, а поражение всегда сирота". Потому что публика (коллективная) и в Украине, и в Европе, и в США требует объяснений. Потому что политические конкуренты и просто критики требуют ясности. Потому что политическая борьба бушует вечно.

Поэтому, конечно, срач был неизбежен. Выступления разной степени адекватности от фан-клубов политиков и военных (и здесь, и за рубежом) - тоже. Вопрос лишь в том, чтобы на фоне этого информационного фуфла и поиска того, кого признать ответственным была проведена в том числе и реальная работа над ошибками.

По намерению более тщательно подойти к фортификации, по разговорам на Западе, что они не добавили Украине оружия, по тому что проблемы обсуждаются - есть надежда на позитивные сдвиги. И на то, что выводы будут сделаны.

Так никогда не бывает нигде и ни в чем. И чем выше уровень напряжения и динамики - тем больше ошибок будет неизбежно делаться.

А главный вывод из этого всего следующий: нам нужно больше современного оружия, а для этого западные политики и военные должны прекратить верить в чудо. В то чудо, где Украина побеждает при текущем технологическом уровне поддержки.

Силы обороны Украины не могут собственным героизмом получить хотя бы паритет в воздухе и уничтожить российскую логистику на дальних подступах к линии фронта. А без первого и второго выиграть эту войну будет крайне дорого и долго.

Поэтому да, мы можем долго выяснить, насколько плох Зеленский и где ошибся Залужный. Но правда заключается в том, что то, как будет дальше развиваться война гораздо сильнее зависит от политической воли наших партнеров. Корейский это будет сценарий, полностью победный или что-то еще.

Украине надо больше оружия. А то, что об этом все больше говорят наши партнеры - у меня есть осторожный оптимизм по этому вопросу. Надеюсь, что вокруг этого вопроса нам хватит ума объединить свои усилия, к какому бы фан-клубу каждый ни принадлежал.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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война в Украине Юрий Богданов
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