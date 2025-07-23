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Почему в Украине снова сливают и ликвидируют министерства?

Александр Кочетков
23 июля 2025, 06:10
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Дело в том, что по действующим правилам при реорганизации министерства сначала надо разработать и утвердить на Кабмине его функционал.
Почему в Украине снова сливают и ликвидируют министерства?
Свириденко и новый Кабмин/ Коллаж Главред, фото пресс-служба Кабмина

Враг наступает. В ответ мы создаем новые учреждения.

У нас снова сливают и ликвидируют министерства:

- Министерство национального единства присоединят к Минсоцполитики, создав новое Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

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- Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов - ликвидируют. Их функции передадут Министерству экономики, создав новое - Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

- Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ликвидируют, а его функции будет выполнять Минобороны.

Я еще мог понять подобное, когда в 2019 году к власти пришли люди из шоубиза. И хотя тогда уже была война, но не было полномасштабного вторжения, и можно было потерпеть.

А что, собственно, "потерпеть"?

Дело в том, что по действующим правилам при реорганизации министерства сначала надо разработать и утвердить на Кабмине его функционал - то есть, права и обязанности. Затем под это разработать и утвердить штатное расписание. Затем утвердить бюджетное финансирование на новое министерство. Потом начать набирать на работу людей - это конкурсы всевозможные. И только потом новое министерство сможет полноценно функционировать.

На это обычно уходит по полгода. И все это время будем иметь только министра и нескольких исполняющих обязанности заместителей.

Сейчас в ОП об этом безусловно знают, потому что уже проходили, и вот во время решающего момента, когда идет наступление врага по всему фронту, у нас начинаются очередные аппаратные игры. Если приобщить к этому разборки между силовиками, то становится лучше понятной странная уверенность Путина, что Украина будет побеждена до начала зимы.

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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