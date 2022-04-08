Почему украинцам стоит умножить на ноль русскую культуру

Стремление завоевать величие путем геноцида-это путь к собственному самоуничтожению / УНИАН

Я не буду вдаваться в яркие образы и метафоры, но есть очевидный факт: в 21 веке великая мировая держава просто решила завоевать меньшее государство, опираясь исключительно на военную силу и механизм этнических чисток.

На этом фоне сейчас кто-то продолжает "интеллектуальную дискуссию", что "не все на России плохие", и "нельзя перекладывать вину на русскую культуру" и тому подобное. Для нормального, адекватного украинца здесь говорить не о чем, но должен сказать следующее.

Вопрос "отказа от русского" - это уже не наше" частное дело", а дело человечества.

К сожалению, на земле хватает психопатических лидеров и людоедских идеологий, межэтнических претензий и межгосударственных конфликтов. Почему бы не продолжить "славный путь" бункерного деда? Не объявить соседям, что "их не существует" и их "кто-то выдумал", и пойти грабить и уничтожать. Прекрасный план, ничего не скажешь.

Мы говорим о " рашизме "как о фашистской идеологии, это, конечно," натяжка", но она достаточно справедлива. Например, эта фашистская идея собственного величия и невероятности, великая культура, история, "победы"... Они с утра до ночи "гордятся" этим. Поэтому наказывать их надо (в т. ч.) и древним "проклятием памяти" - забвением их культуры, отказом от ее тиражирования и усвоения.

Читайте такжеПалач разозлился: как Украина впервые дала отпор РоссииЧтобы все понимали в мире, что стремление завоевать величие путем геноцида - это не путь к "вечной памяти", до золотых памятников и мавзолеев, а путь к собственному самоуничтожению в истории. Что это способ не занять место, а вычеркнуть себя из истории. Повторюсь, это задача для человечества, не только для нас, и ответственность перед миллионами людей в этом мире.