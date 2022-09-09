Почему украинцам не следует требовать победы 'уже завтра'

Положение на южном фронте вызывает "сдержанный оптимизм" / Фото УНИАН

За почти 200 дней полномасштабной войны россия не выполнила даже второго этапа так называемой "спецоперации" – выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. А на Херсонщине армия рф оказалась под угрозой оперативного окружения на отдельных участках.

ВСУ контролируют около 45% территорий Донецкой области. К тому же, продвижение русских вглубь территории Украины с 3 июля, даты фактической оккупации всей территории Луганской области, составляет 5-7 км в месяц. И это – на самых успешных для них участках фронта, а во многих местах они просто стоят на месте.

Замечу, что эти факты уже говорят об изменении характера военного противостояния.

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Если возвращаться к прогнозам, а именно: до конца лета-сентября будет деоккупирован юг страны, то по моему убеждению, не стоит ванговать. Я бы не стал давать конкретных сроков деоккупации.

На сегодня тактическое планирование проведения операции ВСУ переведено на стандарты НАТО. Планируется не общее оперативное наступление, с привлечением максимального количества живой силы и соответственно возможным высоким процентом потерь во время наступления. Зато создаются предпосылки для освобождения конкретного населенного пункта. Такая тактика делает невозможным многочисленные потери личного состава, соответствующего вооружения и техники.

Я понимаю, что украинцы требуют победу уже завтра. У многих в головах советская картинка: берем в руки флаг и все пошли в штыковую атаку на пулеметы. Но нам не нужны "матросовы" в украинской армии, которые телами закрывают амбразуры. Нам не нужна цена победы в тысячи жертв среди украинских военнослужащих. Вот с этим связаны замедленные темпы контрнаступления.

Также обращаю внимание на несколько важных моментов.

Во-первых, отмечу способность украинского войска скрытно сосредотачивать на отдельных участках фронта значительное количество средств поражения. Сейчас мы констатируем, что нам удалось прорвать первую линию обороны противника, при чем сразу на трех участках. В частности, благодаря тому, что знаменитые системы HIMARS начали работать не только на расстояние 80 километров по тыловых базах, но и непосредственно по местам накопления и опорных пунктах первой линии русской обороны.

Отмечу, что мощные артиллерийские удары, нанесенные ВСУ на Херсонщине 28 и 29 августа, значительно деморализовали оккупантов. Элита российского войска - десантно-штурмовые подразделения-отошли, бросив на произвол судьбы отряды так называемого "1-го армейского корпуса ДНР".

Второй момент, – это массовое использование украинской штурмовой авиации. Согласно последнему сообщению Генштаба ВСУ: штурмовая авиация нанесла более 20 ракетно-бомбовых ударов. Это свидетельствует о подавлении систем ПВО россиян. Наши военные наглядно доказали, что российские "Панцирь - 1С", С-300 и другие – пустой звук.

Стоит отметить и то, что ВСУ нанесли удары одновременно на нескольких участках. По разным оценкам, продвижение вглубь временно оккупированной территории составило от 15-ти до 20-ти километров. Также удалось взять под огневой контроль логистику оккупантов: все ключевые мосты через Днепр и Ингулец. В этой ситуации, когда россияне имеют проблемы с поставкой боеприпасов, топлива и осуществлением ротации личного состава, у них есть всего три сценария, как действовать дальше.

Они могут: А) Вплавь форсировать Днепр. Б) Оставаться на позициях и попытаться контратаковать, отодвинув позиции ВСУ на расстояние, которое не позволяет наносить удары по мостам. В) массово сдаваться в плен.

Отвечу на вопрос, почему продвижение ВСУ на Херсонщине – медленное, как кажется некоторым критикам.

Дело в том, что рельеф Херсонщины – это плоская равнина. Как только ВСУ выходят из-под прикрытия собственной ПВО, то оказываются в так называемом "огневом мешке". По нам работает авиация и другие средства поражения россиян. Поэтому темпы освобождения Херсонской области напрямую зависят от темпов переоснащения ВСУ новейшими образцами западного вооружения, а именно: систем ПВО.

Сейчас положение на южном фронте вызывает "сдержанный оптимизм".

По данным британской разведки, в Херсонской области украинские бригады продолжают вести наступательные операции. ВСУ разрушили военный понтонный мост в Дарьевке, который российские силы развернули после того, как близлежащий автомобильный мост был серьезно поврежден.

"Систематические прицельные удары по уязвимым пунктах переходов продолжают оказывать давление на российские силы, которые пытаются умерить украинские атаки: это замедляет их способность разворачивать оперативные резервы и пополнять запасы техники с востока", – говорится в сообщении Минобороны Британии.

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