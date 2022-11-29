'Почему у меня нет света, а у соседей есть!': простое объяснение

Украину сейчас спасает единое энергопространство с Европой / pixabay.com

"Почему у меня нет света, а у соседей есть!", "Это все заговор!", "Как так что у соседей есть свет по 12 часов подряд, а у меня 6 часов в день - это не просто так!" и другая конспирология является смесью российского ИПСО, местных политических вбросов и злости, которые распространяются о стране. И это вредит. Поэтому давайте немного о логике.

Электроэнергия - это не буханка хлеба. Ее нельзя перебросить с запада на восток или наоборот, потому что так хочется, ее нельзя накапливать в промышленных масштабах и работать "на склад". Нужно чтобы хватало распределительных мощностей, чтобы они были правильно направлены и позволяли задублировать распределение и поток электричества в случае если один канал питания выйдет из строя. Системе нужен баланс. В пределах страны. В черте города или региона. Или даже микрорайона.

Баланс необходим во избежание катастрофы. Именно поэтому энергетики говорят, что надо снизить потребление, чтобы вас не выключать. Именно поэтому вынуждены выключать Киев, когда распределительные сети взломаны во Франковске. Или наоборот. Потому что если баланса не будет, есть большой риск что оборудование выходит из строя из-за скачков напряжения или перегрузки системы. И да, эти отключения чаще всего - автоматические или полуавтоматические.

Сейчас нас часто спасает единое энергопространство с Европой. Как мне говорили спецы, уже несколько раз мы, чтобы запитать Одессу, пускали электричество по маршруту "Запад отдает излишек, который перегружает их часть сети, Румынии - Румыния предоставляет избыток Молдове - Молдова заживляет Одессу". Таким образом обеспечивается баланс. Нет, варианта не передавать - не было. Потому что при разрушенных трансформаторах погорела бы сеть, потому что не ко всем потребителям энергия поступала через "дыры" в системе, поэтому чтобы не выключать - передавали в Одессу. Где была выключена Южноукраинская АЭС. Кстати, именно такие истории тупые идиоты и провокаторы называют "экспортом электроэнергии", но кто им доктор?

Почему в соседнем районе свет есть 16 часов, а у меня только 6? Скорее всего речь идет о специфике построения электросети в стране в целом, в городе или районе отдельно. Если вы думаете, что хаотичная застройка Киева и других городов в последние 20 лет сформировала дефицит исключительно школ или больниц в отдельных районах - вы ошибаетесь. Во многих районах жилье строили наперегонки, а вот критические коммуникации - нет. И поэтому районы, наполненные 25-этажными, более уязвимы. Потому что их сети и в мирное время были перегружены, а сейчас - именно эти районы страдают больше всего. Да, этот пункт о том, что наша ответственность в вопросе "готовности к войне" - тоже есть. И наши голосование на местных выборах в течение последних 20 лет внезапно возвращаются к нам. Именно об этом говорили "дураки" "леваки"-урбанисты.

Поэтому нет, никто намеренно вас не выключает. Нет, никакого экспорта электроэнергии ценой вашего комфорта нет. Никто не хочет сделать вашим соседям лучше чем вам. Есть война.

В этой ситуации есть один виновный преступник: россияне. Это их ракеты. Это их преступление.

Для нас все это испытание, которое надо выдержать. Да умнеть.

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