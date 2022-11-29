УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

"Почему у меня нет света, а у соседей есть!": простое объяснение

Юрий Богданов

Журналист, блогер

29 ноября 2022, 06:05

Несколько мыслей об отключении света и конспирологии.

'Почему у меня нет света, а у соседей есть!': простое объяснение
Украину сейчас спасает единое энергопространство с Европой / pixabay.com

"Почему у меня нет света, а у соседей есть!", "Это все заговор!", "Как так что у соседей есть свет по 12 часов подряд, а у меня 6 часов в день - это не просто так!" и другая конспирология является смесью российского ИПСО, местных политических вбросов и злости, которые распространяются о стране. И это вредит. Поэтому давайте немного о логике.

Электроэнергия - это не буханка хлеба. Ее нельзя перебросить с запада на восток или наоборот, потому что так хочется, ее нельзя накапливать в промышленных масштабах и работать "на склад". Нужно чтобы хватало распределительных мощностей, чтобы они были правильно направлены и позволяли задублировать распределение и поток электричества в случае если один канал питания выйдет из строя. Системе нужен баланс. В пределах страны. В черте города или региона. Или даже микрорайона.

Баланс необходим во избежание катастрофы. Именно поэтому энергетики говорят, что надо снизить потребление, чтобы вас не выключать. Именно поэтому вынуждены выключать Киев, когда распределительные сети взломаны во Франковске. Или наоборот. Потому что если баланса не будет, есть большой риск что оборудование выходит из строя из-за скачков напряжения или перегрузки системы. И да, эти отключения чаще всего - автоматические или полуавтоматические.

Сейчас нас часто спасает единое энергопространство с Европой. Как мне говорили спецы, уже несколько раз мы, чтобы запитать Одессу, пускали электричество по маршруту "Запад отдает излишек, который перегружает их часть сети, Румынии - Румыния предоставляет избыток Молдове - Молдова заживляет Одессу". Таким образом обеспечивается баланс. Нет, варианта не передавать - не было. Потому что при разрушенных трансформаторах погорела бы сеть, потому что не ко всем потребителям энергия поступала через "дыры" в системе, поэтому чтобы не выключать - передавали в Одессу. Где была выключена Южноукраинская АЭС. Кстати, именно такие истории тупые идиоты и провокаторы называют "экспортом электроэнергии", но кто им доктор?

Почему в соседнем районе свет есть 16 часов, а у меня только 6? Скорее всего речь идет о специфике построения электросети в стране в целом, в городе или районе отдельно. Если вы думаете, что хаотичная застройка Киева и других городов в последние 20 лет сформировала дефицит исключительно школ или больниц в отдельных районах - вы ошибаетесь. Во многих районах жилье строили наперегонки, а вот критические коммуникации - нет. И поэтому районы, наполненные 25-этажными, более уязвимы. Потому что их сети и в мирное время были перегружены, а сейчас - именно эти районы страдают больше всего. Да, этот пункт о том, что наша ответственность в вопросе "готовности к войне" - тоже есть. И наши голосование на местных выборах в течение последних 20 лет внезапно возвращаются к нам. Именно об этом говорили "дураки" "леваки"-урбанисты.

Поэтому нет, никто намеренно вас не выключает. Нет, никакого экспорта электроэнергии ценой вашего комфорта нет. Никто не хочет сделать вашим соседям лучше чем вам. Есть война.

В этой ситуации есть один виновный преступник: россияне. Это их ракеты. Это их преступление.

Для нас все это испытание, которое надо выдержать. Да умнеть.

Источник

блэкаут
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:32

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 года

06:12

Для обучения, а не вторжения в Украину: в ISW назвали цель развертывания войск РФ в БеларусиВидео

06:05

"Почему у меня нет света, а у соседей есть!": простое объяснениемнение

05:40

"Крым не удержат, если все сделать правильно": Арестович назвал сроки освобождения полуостроваВидео

05:30

Лучшая подмога после лесной охоты или как быстро отмыть руки от грибов

Реклама
04:04

"Жесть": Волчокова решила вспомнит молодость, но только опозориласьВидео

03:30

Много филейной части не бывает: Ратаковски в микро трусах отрекламировала свои купальники

03:20

5 секретов идеального Оливье на Новый год, о которых никто не знал: старинный рецепт салатаВидео

03:05

Военный эксперт объяснил, при каких факторах вероятна атака из Беларуси на КиевВидео

02:37

Как без лишних усилий убрать толстый слой нагара на сковороде: чудесные фокусы на заметку хозяйкам

02:04

Как в старые-добрые времена: 48-летняя Кейт Мосс снялась голой для модного бренда

01:35

Зачем класть использованный чайный пакетик на батарею: для многих это станет открытием

00:51

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

00:40

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

00:32

Влад Росс. Чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидеоблоги

28 ноября, понедельник
23:45

"Россияне пытаются отомстить": Зеленский предупредил Москву за атаку на УкраинуВидео

22:56

В Украине назвали всего 2 вещи, которые необходимые для восстановления энергосистемыВидео

22:37

Как выращивать лук на подоконнике без земли круглый годВидео

22:29

"Путин отдал приказ": эксперт назвал направление, где будут наступать оккупантыВидео

22:27

"Бал во время чумы": Димопулос похвасталась дорогущей вечеринкой и "отхватила" от фолловеровВидео

Реклама
22:07

В Польше рассказали о "планах" присоединить западную УкраинуВидео

21:49

Байден не дает Украине оружие победы: что сдерживает американцев?мнение

21:45

В сети показали неизданное фото беременной Жанны Фриске

21:43

Медведев изрыгнул желчь на слова Подоляка о Крыме через полгода: в ОП достойно ответилиВидео

21:40

Легенда советского кино загремела в психушку

21:32

18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерамВидео

21:28

"Вероятность - 90%": украинцев предупредили о новом масштабном ракетном ударе 29 ноябряВидео

21:22

"Фэйс весь обколотый ботоксом": как сейчас выглядит 66-летний Шифрин

21:14

"Вхожу спокойно - как ВСУ вошли в Херсон": Никитюк начитала успокаивающую мантру для украинцевВидео

21:08

Миф или реальность: зачем многие люди кладут батарейки в морозилку

20:40

Неделя будет очень неприятной: астролог назвал самые опасные даты и регионы УкраиныВидео

20:38

Счастливчиков всего три: какие знаки Зодиака получат шанс разбогатеть до конца годаВидео

20:30

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

20:13

Красное на дне бокала: как связаны группа крови и тяга к алкоголюВидео

19:52

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризисаВидео

19:41

На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The EconomistВидео

19:19

Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

19:15

Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

19:14

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – ГрабскийВидео

19:00

Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

Реклама
18:58

Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с ДантесомВидео

18:52

"Он изнасиловал собственную страну": подготовка к трибуналу над Путиным уже началась – ПодолякВидео

18:38

Невестка Марченко показала внука-копию предателя Медведчука

18:36

Большой рейд по церквям МП: СБУ нашла пропаганду о том, что "Украины не существует"ФотоВидео

18:25

Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: "Я считаю, пришло время"

18:22

Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 простых идей с отличным результатом

18:13

На Украину обрушится ледяной шторм: синоптики назвали даты снежного АрмагеддонаВидео

17:52

Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратимаВидео

17:05

Россия готовит новую ракетную атаку: Зеленский срочно созвал заседание СтавкиВидео

17:04

"Снова одна, снова в последний раз": Каменских поделилась новостью

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять