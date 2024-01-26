Почему Турция разблокировала вступление Швеции в НАТО?

Скорее всего, туркам пообещали уступки, например продажу самолетов F-16 или другого вооружения.

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Швеция / Фото pixabay.com

На мой взгляд, тут несколько простейших причин:

1. Потому что это было вопросом времени. Эрдоган изначально не собирался блокировать Швецию вечно или просто по приколу. Было ясно с самого начала, что это политический торг, и в конце концов НАТО будет расширено. Пример Финляндии в прошлом году уже стал такой себе репетицией. Турция блокировала Швецию не по идеологическим причинам, и не потому, что пыталось развалить НАТО, а по чисто прагматическим соображениям: урвать хоть что-то, пользуясь уникальным моментом.

2. Очевидно, что на Анкару оказывалось очень серьёзное давление. Чтобы его снять, Эрдоган пошёл на уступки. Не только из-за давления, но в том числе и по этой причине. В конце концов, разрывать отношения с Западом ради членства Швеции в НАТО он не собирался. Запад нужен Эрдогану, как и Турция нужна Западу.

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3. Стабилизация турецкой внешней политики. После майских выборов, Эрдоган ушел в технократизацию свой политики и правительства с прицелом на местные выборы, плавный транзит власти и де-идеологизацию отношений с Западом. Это предполагало компромисс по Швеции, чтобы убрать токсичность от этой истории и сгладить углы в отношениях с США и Европой. К тому же, Эрдогану и его власти уже ничего не угрожает, поэтому возможная "зрада" от такого решения уже не так страшна.

4. Это часть сделки. То, что нам сразу не объявили о параметрах сделки, не значит, что договорённостей нет. Это может означать, что Турция не смогла добиться конкретных результатов ДО голосования в парламенте за ратификацию заявки. То есть, скорее всего, туркам пообещали уступки, например продажу самолетов F-16 или другого вооружения, снятие оставшихся санкций и тд. Выполнят ли обещания — вот это другой вопрос. Нужно время.

Кто такой Илия Куса Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего". По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока. Владеет английским и арабским языками. Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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