Почему Трамп проиграл выборы в Нью-Йорке

Демократ Зохран Мамдани стал одним из самых молодых мэров. Во время своей речи он заявил, что Нью-Йорк останется городом иммигрантов.
Победа ультралевого кандидата в Нью-Йорке на фоне победы год назад ультраправого президента - абсолютно нормальная история для страны:
1) в состоянии глубокого политического раскола из-за примерно всего;
2) с таким неестественным уровнем социального расслоения (за пределами справедливого распределения благ стимулирующего, а не угнетающего неравенства).
Напомню, что в Германии 30-х разрыв между нацистами и левыми был минимальным, это у центристов и консерваторов рейтинга не было. Там тоже раскол был - ой ой ой ой.
А. И так. Всем аналитикам из "пропавшего Нью-Йорка" надо все же задуматься: а чего это человек в самом богатом городе планеты с лозунгами о доступном жилье, общественном транспорте и доступной еде набирает большинство голосов.
Кроме того, демократы выиграли также на выборах в штатах Вирджиния, Нью-Джерси и Калифорния.
Реагируя на такие результаты, Трамп обвинил в поражении Республиканской партии шатдаун и отсутствие фамилии "Трамп" в бюллетенях.
О персоне: Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
