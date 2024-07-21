Почему техногенных катастроф в России будет становиться больше

Про "энергетический кризис" на юге России немного объясню. Для понимания ситуации.

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Технологические санкции работают, хотя и имеют болезненный для нас временной лаг / фото: УНИАН

Надо быть полным дебилом, чтобы не понимать из-за чего у украинцев проблемы с электричеством. Значительная часть генерации потеряна, значительная часть разрушена, вся сеть перегружена и находится под несвойственными для нее давлением. Поэтому как ни старайся кроме физического дефицита в моменте будут и поломки, и сожженные трансформаторы.

У россиян нет проблемы сверхвысокого внешнего вмешательства. Мы должны соблюдать нормы гуманитарного права, потому что это один из залогов того, что для нас постепенно расширяется окно возможностей для атак по российским тылам в России.

У них система начала сыпаться из-за двух банальных вещей:

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1. Санкции, которые значительно сузили доступ к западным технологиям и заставили переходит на новое, преимущественно китайское оборудование. А кроме технологий стало меньше и экспертизы. То есть старое оборудование либо заменяется системам, которые не подстроены под его работу. Или банально не заменяется.

2. Надо подпитывать оккупированные территории, а новых мощностей россияне не настроили за пару лет. Потому что все свободные ресурсы идут на войну. Использовать же главный захваченный актив - Запорожскую АЭС - они полноценно не могут.

Система сломалась там, где тонко. Российский юг страдал от жары не меньше Украины и именно на нем питание оккупированных территорий. Он и порвался.

Это, кстати, нам подсказывает, что технологические санкции работают, хотя и имеют болезненный для нас временной лаг. И много дыр.

Техногенных катастроф в России будет увеличиваться. И они реально имеют перспективы оказаться без света и отопления, хотя Украина так и не выпустит по их электростанциям ни одной ракеты.

А как мы видим по протестам, которые уже катятся по югу - когда дело касается их личного комфорта, предел терпения там очень невелик. И это хорошо.

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