Почему танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничем

Эти танцы с бубнами вокруг "мирных планов" закончатся примерно ничем, потому что позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

Первое было посвящено так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то что-то обещал, в том числе сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну, и прочие фантазии Кремля.

Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не отойдут - царь не может давать слабину.

По моему мнению, вся эта история с "мирными планами" началась с попытки части американского истеблишмента спасти Россию, как они бодро делали последние 150 лет, потому что они видят, что не могут решить одновременно две задачи:

1. защитить интересы США так, как это понимает Трамп (взять под контроль мировой рынок нефти);

2. спасти Россию.

Потому что "взять под контроль" - это означает, что в том числе России на основных рынках сбыта, например в Европе, не будет примерно никогда. А это фактическая смерть государства, потому что оно на этом держалось с 60-х годов прошлого века.

Инициатором всей этой истории был тандем Виткоф и Дмитриев, которые могли сказать Трампу, что все "порешали" (как и весной прошлого года), и он мог качнуть головой и дать отмашку попробовать. А вдруг получится? На такую версию наталкивает тот факт, что "план" появился мимо Госдепа и то, как технически грамотно Рубио топит эту историю через "сливы" конгрессменам, что это "не американский план". Да и делает он это как-то без вдохновения. Тем более это вызывает сопротивление европейцев не из-за любви к Украине, а потому что страшно.

Главной целью этого "плана" было в краткосрочной перспективе прекратить удары по российской энергетике, которые только наращиваются, и вбросить в украинское общество побольше "зрады" вокруг виртуального обсуждения вопросов (количество армии, "выход из Донбасса", идеологические вопросы), потому что по сути "мирный план" - это облегченный вариант требований Путина. Как только начнешь соглашаться на меньшее, сразу появится Путин и скажет, что он ничего не знает, и будет требовать все, чтобы еще больше дестабилизировать.

Наша главная задача, как была, так и остается неизменной - масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут. Снежок там уже пошел. А там и "планы" могут быть совсем другие. Наше оружие делает нас субъектными. Ну, в публичной плоскости конечно "договариваться обсуждать разные планы". Это все равно не имеет никакого смысла пока Путин в Кремле.

На картинке скрин с пресс конференции Путина. "Приложение к Стабульским соглашениям". Это для него база для переговоров.

О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) - политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях как политтехнолог, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

