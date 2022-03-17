Почему Старая Европа боится принимать Украину в ЕС и НАТО

Путинским партнёрам из Старой Европы ну никак не нужно усиление "молодой" Европы за счёт включения в её состав 40-миллионной Украины, накостылявшей по рогам Путину / Фото УНИАН, Reuters

Поговорим о слонах, раскладах и стартовавшем проекте новой посудной лавки.

В Париже и Берлине думают, что они "самые умные". Не хочется их разочаровывать, но их ужимки и прыжки читаются, как открытая книга. И в этой войне они подыгрывают бункерному долбо…бу. Причём подыгрывают весьма тупо, практически так же, как и сам их союзник на Востоке. При этом так же, как и бункерный дед, они добиваются ровно противоположного результата, нежели желали изначально.

Да, именно эти "гондольеры" с ещё парочкой "озабоченых неформальными путинскими бонусами" для своих экономик заблокировали для Украины возможность вступления в НАТО.

Как известно, приём новых стран в Альянс происходит исключительно консенсусом всех его членов. Франко-немецкая х…ня с парочкой своих прихлебателей его заблокировала. И, казалось бы, стремительное принятие Украины в ЕС благодаря всё тем же Парижу и Берлину после звонков Путина в эти гадюшники "несколько притормозилось".

О мотивах и причинах такой настойчивой упёртости Старой Европы в отношении включения Украины в Альянс можно спорить долго и до хрипоты. Я не буду. Я просто знаю, почему так происходит.

Путинским партнёрам из Старой Европы ну никак не нужно усиление "молодой" Европы за счёт включения в её состав 40-миллионной победоносной страны, накостывлявшей по рогам оторвавшемуся от реальности долбо…бу из бункера. Ну вот просто никак и ни с какой стороны им это не надо. Ведь в противном случае голос Парижа и Берлина в обеих альянсах – НАТО и ЕС – явно будет несколько приглушен.

Два обрюзгших и обленившихся слона – Париж и Берлин, ворочающиеся в посудной лавке и так имеющие некоторые проблемы с молодым и быстро растущим слоном, т.е. Польшей, явно не хотят, чтобы к этому слону добавился ещё один упитанный, но весьма голодный слонёнок – Украина. По их мнению, им и так в посудной лавке тесно и некомфортно.

Читайте такжеУкраина делает с Россией то, чего не может импотентное НАТО

И вот подвернулся весьма удобный случай. В рамках потрошения бункерного долбо…ба на Востоке из-за его весьма опасных игр с ядрёными спичками, наглости, хамства и претензий на неконтролируемый забой слоновьих тушек мировое сообщество решило отправить того на лечение в специализированное заведение (если что, это не рай). В качестве приманки и завлекалочки был выбран именно тот самый "упитанный, но голодный слонёнок".

Тупое Пуйло, почему-то решив, что из этого слонёнка выйдет прекрасное жаркое, повелось и напало на того с целью схарчить без остатка.

Все думали, что слонёнку "кабзда", но все не знали одной великой тайны – те, кто слонёнка готовили к его миссии, вполне осознавали, что слонёнок этот в действительности – зол, опасен и имеет в тайне наточенные бивни. Иначе его бы просто не выбрали для этой миссии.

Так и случилось. Понтовавшийся ху…ломен огрёб от слонёнка при деятельной помощи всего прогрессивного человечества целую кучу очень болезненных и неслабых оплеух, таким образом, сделав свою отправку на лечение практически неизбежной.

Читайте такжеПочему Россию ждет распад и бойня, как в 1917-м

И тут случился первый сбой. Оказалось, слонёнка, несмотря на все его подвиги и несгибаемость в схватке с долбо…бом, в саму посудную лавку брать отказываются. Как раз из-за этих двух старых пердунов – Парижа и Берлина.

Естественно, в такой ситуации моральный дух и жажда попадания в посудную лавку у слонёнка несколько подупали. Более того, сам долбо…б, желавший сожрать слонёнка, как раз такой ситуации и добивался, что бы слонёнок продолжал шариться в одиночку и без присмотра снаружи лавки, а не внутри неё, откуда его достать было бы весьма проблематично.

Однако те "товарисчи", которые вообще затеяли всю эту комбинацию с отправкой долбо…ба на лечение, явно перед этим кормить его не собирались и не собираются. Иначе скрутить деда из бункера и спеленать в смирительную рубашку было бы куда как тяжелее.

Намёки и уговоры на двух старых европейских п…расов не действовали. Никаких других слонов в лавке они видеть не желали и не желают до сих пор, выталкивая отчаянно сражающегося слонёнка прямо в лапы оголодавшему долбо…бу из бункера и ставя, таким образом, под угрозу весь сценарий и протокол лечения последнего.

После недолгих размышлений и прикидок сценаристами было решено оставить этих европейских гомо-слонов с их драгоценной лавкой... самих. И построить новую, большую и красивую посудную лавку, специально для молодого и дико растущего слоновьего поголовья: Польши, Украины, стран Балтии, примкнувших к ним стран Восточной Европы, возможно, и Северной Европы с возможностью размещения там также и экзотических слонов из Турции и стран Кавказа.

Читайте такжеПочему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29

Это ответственное дело было поручено старому, уважаемому и весьма высокопрофессиональному слоноведу с Острова, чем тот и не преминул заняться.

(Сейчас мы находимся здесь.)

На сегодняшний день вопрос с лечением долбо…ба практически решён, так же как уже подобраны лекарства и специальные врачебные методики. Проблема – так сказать, второй "сбой" – состоит лишь в том, что существование двух посудных лавок вносит некий диссонанс и дискомфорт в общее мироустройство, особенно учитывая тот факт, что где-то далеко на Востоке, за бункером требующего лечения долбо…ба, находится ещё один не совсем адекватный мудак, любящий засыпать океаны и моря песком. И не факт, что долбо…б с мудаком втихаря не договорились напрочь порушить все лавки и магазинчики.

Более того, два старых сморщенных евро-слона в уже никуда негодной лавке рискуют вообще всё порушить в хлам, добровольно из неё выбравшись и отдавшись на съедение бункерному долбо…бу.

Читайте такжеПутина жестко одурачили: почему шансы на дворцовый переворот в России резко возрастают

Зеленский в течение последнего времени обратился с посланиями и обращениями к парламентам нескольких стран: Великобритании, Польши, Канады, США. Был ещё и Европарламент.

Я думаю, не надо объяснять, что U-24 – это не с бухты-барахты появилось. Пока каждому слону предлагается сделать собственный выбор. Тот, кто будет продолжать упорствовать в своём кретинизме, рискует оказаться в одной палате с хорошо зафиксированным долбо…бом.

И да, к сведению офигенно хитрожопых старых европейских слонов. Слонёнок явно не забудет, кто и как себя повёл в этой войне.

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"