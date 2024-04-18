УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь

Тарас Загородний
18 апреля 2024, 19:15
Байден готов немедленно подписать законы о помощи Украине, как только их примут Конгресс и Сенат.
Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь
/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/WhiteHouse

Ну, вот видите как надо с партнерами разговаривать. Только начали выносить нефтегазовый комплекс России, так сразу направление мысли в Вашингтоне начало двигаться в конструктивном направлении и эта двухпартийная свистопляска начинает заканчиваться.

Если примут, то думаю, что американские компании могут временно экспортировать казахскую нефть через Новороссийск. Но пусть шевелятся быстрее и давят, чтобы оружия было больше. А то у Украины терпение не резиновое.

Но все что российское добывается, то нефтепроводы должны исчезнуть. То же самое касается газа.

видео дня

Надо ставить США перед выбором решения маленькой проблемы (победа Украины, границы 91-года, списание долгов, принятие в НАТО и т.д.) или решением большой проблемы (попытка собрать ядерное, химическое, бактериологическое оружие на обломках России, что возможно после уничтожения системы натофгаза там). По другому там не дойдет и дальше будут играть с нами.

Так делал Израиль в 73 году. Когда поставил перед выбором США: или "большая проблема" (ядерная война на Ближнем востоке) или маленькая проблема (помощь Израилю). Роль ядерного оружия у нас играет наше оружие и перспектива уничтожения нефте и газопроводов с последующим распадом экономики России.

По Китаю такая же ситуация. Они должны вспомнить советы Конфуция "Будем вый....сь - украинцы вырубят нам газ и нефть из России". Тогда и там мысль будет двигаться в правильном направлении.

Но для этого нужно собственное оружие. Много оружия. Верить никому нельзя. Можно верить только в себя, свою Армию и свой народ.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Тарас Загородний
Реклама

Главное за день

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

20:21 Украина
Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

20:14 Мир
Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

19:40 Украина
Все главные новости

Популярное

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина 29024

Алла Пугачева вместе с семьей срочно покинула Израиль - причина

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ 12903

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя 8622

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие 5250

Китайский гороскоп на завтра 19 апреля: Петухам - тревожное предупреждение, Быкам - путешествие

Последние новости

20:51

Мужчина пошел в лес с металлоискателем и нашел редчайший клад

20:21

Зеленского хотели убить в Польше: в СБУ рассказали подробности подготовки к покушению

20:14

Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины - Шольц

19:40

Россию ждут налеты дронов: Украина сменила цели для ударов, выпустив БПЛА до 3000 км

19:21

Чем категорически нельзя мыть стеклянную плиту: ответ удивит вас: ответ удивит вас

Украине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - КлочокУкраине нужны договоры со странами Запада, как у Израиля и Японии - Клочок
19:16

Александр Фильчаков в Риме: в центре внимания - защита Украины от атак РФ и борьба с преступностью во время войны актуально

19:15

Почему США вдруг решили предоставить Украине помощьмнение

19:14

НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть

19:09

Заморозки со снегом и дождем: в Украине свирепствует мощный циклон

Реклама
18:13

Начнется "черная полоса": какую обувь нельзя обувать 19 апреля - приметы

18:08

F-16 появятся в Украине раньше, чем ожидалось: премьер Бельгии раскрыл сроки

18:02

"Не хотела поднимать трубку": бывшая жена Дзидзьо рассказала, какие у них сейчас отношения

17:51

Украина резко ответила грузинскому премьеру на его бред об "украинизации"

17:50

Как избавиться от моли раз и навсегда: специалисты раскрыли действенный метод

17:49

Три страны Европы опасаются нападения Путина: на Западе назвали сценарии

17:33

Опозорил на всю Россию: певицу Валерию подставил друг прямо на юбилее

17:16

ВСУ нанесли неожиданные потери РФ: Генштаб показал видео удара по аэродрому в ДжанкоеВидео

17:14

Жена Виталия Козловского показала старшего сына певца от другой женщины

17:03

Все гонорары для ВСУ: путинистка Поплавская "слила" известных российских артистов

16:41

Когда разыскиваемого Свинарчука задержат, он будет свидетельствовать в отношении Порошенко - эксперт

Реклама
16:41

Военкомат в Киеве разыскивает более 5 тысяч человек: кого могут доставить в ТЦК

16:28

РФ пойдет в масштабное наступление летом: в ВСУ раскрыли, какой город под угрозой

16:26

Уже на внушительном сроке: Злата Огневич беременна первенцем

16:21

Трампистка подала идиотские правки в проект по помощи Украине: о чем они

16:21

"Богданы" будут уничтожать врага: на фронте в ближайшее время появятся украинские САУФото

16:10

С микрофоном и гитарой: бывшая Тищенко поздравила себя с днем рожденияя

15:58

Провели наглую атаку: в ВСУ ответили, сможет ли РФ захватить Часов Яр до 9 мая

15:54

Слава Каминская показала, как выглядит ее бюст после разрыва импланта

15:31

У Путина придумали способ избежать мобилизации: в Bloomberg узнали детали

15:24

Visa или MasterCard: какую лучше выбрать платежную систему

15:23

Финмониторинг заблокировал счета VBet и Pin-UP на более чем 2,8 млрд грн - СМИ

14:53

Можно ли читать молитвы с телефона: священник поразил неожиданным ответомВидео

14:53

Сон плюс пять лет, вино плюс один: какие привычки добавляют года жизни

14:45

Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

14:43

"Исчезнут навсегда": как правильно обработать территорию от клещейВидео

14:32

Сергей Стерненко. Джонсон переобулся относительно помощи УкраинеВидеоблоги

14:14

Мужчина выиграл 500 000 долларов, увидев знак в фильме

14:11

Кто-то сглазил: через 2 дня после ДТП у Насти Приходько случилось несчастье

13:55

Войска РФ летом будут атаковать в направлении двух городов – полковник ВСУ

13:26

В ГУР официально назвали потери РФ в результате удара по Джанкою: полный список

Реклама
13:19

Покажет невероятный результат: как очистить унитаз пеной для бритья

12:56

"Ситуация обострилась": в ВСУ рассказали, кто контролирует Часов Яр

12:44

Помощь Украине за счет конфискованных активов РФ: как это будет работать

12:37

На украинском языке: София Ротару отреагировала на обстрел Чернигова

12:36

Умер папа Ани Лорак - певица разбита от горя

12:00

В Грузии приняли закон об "иноагентах": чем закончатся протесты

11:51

Купить электромобиль: что нужно знать, покупая новую машину

11:50

В Украине ударит -3: где и когда ожидается сильное похолодает

11:44

Пишу и реву: Козловский рассказал, почему пришлось бросить семью

11:27

"Известие шокировало": скончался известный украинский актер

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять