Почему США вдруг решили предоставить Украине помощь

Ну, вот видите как надо с партнерами разговаривать. Только начали выносить нефтегазовый комплекс России, так сразу направление мысли в Вашингтоне начало двигаться в конструктивном направлении и эта двухпартийная свистопляска начинает заканчиваться.
Если примут, то думаю, что американские компании могут временно экспортировать казахскую нефть через Новороссийск. Но пусть шевелятся быстрее и давят, чтобы оружия было больше. А то у Украины терпение не резиновое.
Но все что российское добывается, то нефтепроводы должны исчезнуть. То же самое касается газа.
Надо ставить США перед выбором решения маленькой проблемы (победа Украины, границы 91-года, списание долгов, принятие в НАТО и т.д.) или решением большой проблемы (попытка собрать ядерное, химическое, бактериологическое оружие на обломках России, что возможно после уничтожения системы натофгаза там). По другому там не дойдет и дальше будут играть с нами.
Так делал Израиль в 73 году. Когда поставил перед выбором США: или "большая проблема" (ядерная война на Ближнем востоке) или маленькая проблема (помощь Израилю). Роль ядерного оружия у нас играет наше оружие и перспектива уничтожения нефте и газопроводов с последующим распадом экономики России.
По Китаю такая же ситуация. Они должны вспомнить советы Конфуция "Будем вый....сь - украинцы вырубят нам газ и нефть из России". Тогда и там мысль будет двигаться в правильном направлении.
Но для этого нужно собственное оружие. Много оружия. Верить никому нельзя. Можно верить только в себя, свою Армию и свой народ.
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.
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