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Почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет?

Тарас Загородний
15 апреля 2024, 21:10
Израиль системно работал и работает, чтобы входить в ВПК США.
Почему самолеты США и Британии сбивают иранские 'Шахеды', а у нас нет?
Израиль и США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента Украины

По поводу стонов, почему самолеты США и Британии сбивают иранские "Шахеды", а у нас нет.

Ну, да, чтобы обеспечить такую ситуацию в 2024 году, Израиль и его жители тяжело впахивали, еще с 50-ых годов прошлого века.

Даже пришлось повоевать с солдатами тогда еще Британской империи, под мандатом которой находилась современная территория Израиля, потому что никто особо не желал создания государства Израиль.

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Пришлось пережить карточную систему, бесплатный тяжелый труд в кибуцах, потому что почти весь свободный ресурс шел в собственную оборонку. В результате, по состоянию на 73 год, страна, которая размером с Киевскую область и населением 3 млн, уже производила свои самолеты, модернизировала танки и многое другое.

Пришлось даже в 67 году повредили американский корабль связи в Средиземном море. Тогда погибло 40 американцев. Неофициальная версия из-за того, чтобы не сообщили, что Израиль собирается захватывать Голанские высоты.

Тогда, кстати, долбили в том числе по Иордании, которая в 48 году оккупировала Западный берег реки. После чего Иордания поняла, что лучше дружить. И теперь дает возможность самолетам США и Великобритании летать в своем пространстве, чтобы защитить Израиль.

Израиль системно работал и работает, чтобы входить в ВПК США. Теперь там большая взаимозависимость. Поэтому выгоднее Израиль поддерживать, несмотря на левацкие настроения у самих США.

Деньги инвестировать в науку, военные разработки. А не разрушали высшее техническое образование, как это сейчас делает диверсант Министр Образования Оксен Лисовой, который по разным данным закрыл факультет ракетостроения в Днепре. Нет инженеров - нет защиты государства. На кого работает этот министр?

Израилю помогают, потому что он сам себе помогает. Давно. Системно. И инвестиции в Израиль идут в первую очередь потому, что он может защитить эти самые инвестиции. Кстати, первые крупные инвестиции пошли в Израиль только после войны в 73 году, когда он доказал, что может их гарантировать.

Поэтому, только собственный ВПК, только собственное оружие может обеспечить такую же поддержку со стороны союзников.

Для этого нужно сократить ненужные расходы, ограничить ненужный импорт, чтобы не вывозить за границу валюту (например, завоз элитных авто в страну и т.д.), сократить кучу чиновничьего хлама, обложить налогами паразитов финансистов и банкирчиков, которые не хотят финансировать ВПК, паразитов агробаронов, которые вывозят сырье за границу и не развивают промышленность.

Весь собранный ресурс в расширение государственного заказа для частного ВПК.

Тогда нам все будут помогать. Потому что сильным всегда помогают. А так, конечно будут скорее подталкивать к "миру" с Россией.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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