Почему российско-украинская война рискует стать матерью новых войн

В такой ситуации международное право превращается в декорацию: если можно России, то почему нельзя другим?

https://opinions.glavred.info/pochemu-rossiysko-ukrainskaya-voyna-riskuet-stat-materyu-novyh-voyn-10692608.html Ссылка скопирована

Колаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru, МИД РФ

Многие страны мечтают о чужих территориях. И в конце концов эта жажда всегда перекидывается на Европу. Потому что если можно безнаказанно, без всяких проблем и без согласования с другими государствами аннексировать чужие земли, это меняет саму логику мирового порядка.

Поэтому россияне все время повторяют: "Мы хотим главного - чтобы вы признали реалии на земле, отвели войска из тех регионов, которые мы уже аннексировали, и согласились, что это наша территория. И тогда закончится война".

видео дня

Но такая "мирная формула" - лишь дверь к новым войнам. Потому что когда война завершается подобным образом, она открывает дорогу для десятков других конфликтов. Это и будет мать всех войн. Ведь каждый будет задавать простой вопрос: "А почему так можно?" И ответ будет очевиден: потому что россияне оккупировали Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым - и заставили Украину и мир признать это новой нормой, новым "правом", как цинично говорит Лавров.

В такой ситуации международное право превращается в декорацию: если можно России, то почему нельзя другим? Это абсолютно понятно. Именно так было с Судетами: Чехословакию заставили признать, что Судеты - немецкие. И что было дальше? Дальше была Вторая мировая война.

Источник

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред