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Почему россияне боятся атак украинских беспилотников

Андрей Крамаров
5 июля 2023, 08:46
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У россиян до сих пор есть советская система ПВО, которая бессильна против новейших беспилотников.
Андрей Крамаров, БПЛА
Россия боится украинских БПЛА - Андрей Крамаров / Коллаж Википедия, Facebook

В ночь на 4 июля в стране-агрессоре России сообщили об атаке беспилотников неподалеку от Москвы. Прежде всего, считать, что эти обстрелы являются делом рук вооруженных сил Украины, будет очень ошибочно. Потому что на том аэродроме вокруг которого, как заявили россияне, сбили пять целей, базируется эскадрилья высшего пилотажа "Русские витязи", которую обычно используют для авиашоу. Соответственно, говорить о том, что это была наша акция, как минимум, неуместно, потому что это не имеет для нас никакой военной цели, потому что там нечего поражать.

Поэтому это все - часть российской пропаганды. Россияне верят в то, что им скажут по телевизору. Но никакой военной цели для Украины это не имеет - тот же ударный БПЛА мы можем использовать гораздо эффективнее для ударов по оккупированному Россией Крыму, Краснодарскому краю. Ведь именно там находятся более приоритетные для нас цели, в частности, там базируется российская тактическая авиация. Другие цели не несут для нас никакой цели, но россияне подчеркивают именно атаку на Москву и то, как они сильно ее защищали и все отбили. То есть это - пропаганда и не более того.

Почему россияне боятся массированных атак дронами? Потому что у них советская система противовоздушной обороны. Против малозаметных целей, которые летят на довольно низкой высоте, она просто неэффективна. К сожалению, мы увидели это на своем примере, до того, как нам начали предоставлять западные системы вооружения типа NASAMS или Patriot, потому что тогда было очень трудно сбивать такие цели аналогичными системами. Поэтому россияне этого боятся, потому что их система ПВО, потому что ко всему их система еще и постсоветская – то есть советская, на которой был спилен бюджет, иначе названа, но суть ее осталась неизменной.

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Для понимания - БУК-М2 у россиян до сих пор на ламповых процессорах. Потому что в Советском Союзе считали, что лампы - это противодействие цифровым системам на случай ядерного взрыва, потому что их якобы можно будет быстро восстановить и начать работу. Именно такова у россиян философия технологий.

Напомню, что перед началом подготовки к контрнаступлению ВСУ, где-то в феврале-марте, россияне начали перебрасывать средства ПВО в Москву. И любая переброска комплексов "Бук" различных модификаций,"ТОР" или "Панцирь" создает для нас окно возможностей для работы украинской авиации и БПЛА, потому что тогда россияне просто прореживают свою линию обороны. Сказать, что как-то существенно влияет на ситуацию на фронте, нет возможности. Но учитывая то, что сейчас мы очень эффективно выбиваем их прифронтовые средства ПВО, при таких темпах через месяц это создаст для Украины большое окно возможностей.

И тут вопрос не в том, куда мы сможем достать, а как. Мы более эффективно сможем применять нашу авиацию. В качестве примера - МиГ-29 с управляемыми авиабомбами JDAM, которыми уже сейчас просто иногда выносят позиции оккупантов. А тогда мы это можем делать гораздо эффективнее.

Кто такой Андрей Крамаров

Андрей Крамаров - офицер резерва ВСУ, военный эксперт.

Согласно его странице в Facebook, ранее работал на должности "главный специалист" в Национальном банке Украины и юрисконсультом в Ощадбанке.

Изучал международный бизнес в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко и право в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Но даже тогда о темпах освобождения территорий на карте, к сожалению, речь не идет. То, что мы видим – это очень условно. Основные темпы нашего наступления обеспечит, прежде всего, уничтожение техники РФ и средств радиоэлектронной борьбы. Чем больше мы ее сможем уничтожать, тем эффективнее будет эта фаза наступления. Следующая фаза, об освобождении территорий, наступит для нас не раньше, чем осенью. Потому что пока надо абсолютно нивелировать любые возможности боеспособности противника, а они в них зависят от техники, потому что, будем откровенными, на личный состав россиянам абсолютно наплевать.

Андрей Крамаров, военный эксперт, офицер резерва воздушных сил ВСУ, специально для Главреда

война в Украине Атака на Москву
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